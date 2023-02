Norderstedt. Vor anstehenden Kommunalwahl lädt die Norderstedter SPD für den kommenden Sonnabend, 11. Februar, zu einer besonderen Veranstaltung ein, nämlich zu einem „Zukunftstag“ in der de Gasperi-Passage im Herold-Center.

Ab 12 Uhr wird dort ein Stand aufgebaut sein, an dem die Menschen mit den Sozialdemokraten ins Gespräch kommen können. „Was bewegt die Menschen, welche Sorgen haben sie und worauf freuen sie sich? Das möchten wir wissen, um dann gemeinsam an Lösungen arbeiten zu können“, sagt die Ortsvereinsvorsitzende Katrin Fedrowitz.

Norderstedt: SPD lädt zu einem „Zukunftstag“ im Herold-Center ein

Und weiter: „In politisch bewegten Zeiten, in denen nach der Coronakrise der völkerrechtswidrige Angriff von Russland auf die Ukraine die Welt ins Wanken gebracht hat, gibt es natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen vor Ort in unserer Stadt.“

Die Anregungen der Menschen wollen die Genossinnen und Genossen „aufnehmen, diskutieren und auch in ihrer täglichen Arbeit umsetzen“, wie es heißt.

Bundestagsabgeordneter Bengt Bergt (SPD) freut sich auf Anregungen

Katrin Fedrowitz: „Das gilt natürlich vor allem in unserer Stadtvertretung. Als Sozialdemokraten sind wir aber auch auf allen Ebenen der Politik vernetzt und haben über Parteigremien und Kontakte auch die Möglichkeiten, auf Landes- und Bundesebene zu gestalten. Unser Bundestagsabgeordneter Bengt Bergt hat angekündigt, dass er sich über die Anregungen aus der Norderstedter Bevölkerung freut.“

2023 ist eine Art Superwahljahr für Norderstedt. Bei den Kommunalwahlen am 14. Mai, die in ganz Schleswig-Holstein stattfinden, wählt Norderstedt eine neue Stadtvertretung. Die größte Fraktion – bisher die CDU – stellt in der Regel auch die Stadtpräsidentin. Amtsinhaberin Kathrin Oehme (CDU) hat bereits angekündigt, dass sie sich zurückziehen will. Katrin Fedrowitz würde gerne ihre Nachfolgerin werden.

Norderstedt: Oberbürgermeisterwahl am 8. Oktober

Am 8. Oktober wählt Norderstedt dann eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Die SPD hat bereits Amtsinhaberin Elke Christina Roeder (SPD) nominiert. Sie amtiert seit 2018 und bewirbt sich nun für eine zweite Amtszeit. Wer sie herausfordern wird, steht noch nicht fest.