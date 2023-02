Polizei Norderstedt: Einbrüche, Auto gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Nach drei Kriminalfällen in Norderstedt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Was bisher bekannt ist.

Zu dem Einbruch in Harksheide kam es am Donnerstagvormittag (Symbolbild).

Norderstedt. Wegen dreier Kriminalfälle in Norderstedt sucht die Polizei jetzt Zeugen. Alle Fälle sind in der vergangenen Woche passiert. Es geht um zwei Einbrüche und einen Autodiebstahl. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, ist bisher nicht bekannt.

Zum Einbruch in ein Privathaus in Harksheide kam es am Donnerstag. Die Täter drangen zwischen 11 und 12.30 Uhr in das Einfamilienhaus am Bargweg ein. Sie durchsuchten die Wohnräume, nach bisherigen Informationen es wurde aber nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Polizei Norderstedt: Einbrüche, Auto gestohlen – Jetzt werden Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag und Mittwoch, 14 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände an der Straße „Beim Umspannwerk“. Es handelt sich um das Gelände eines Energieversorgers. Auch in diesem Fall wurde aber nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die in der Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Der weiße Renault wurde vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Der Autodiebstahl passierte zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Vom Firmengelände eines Autohauses, gelegen an der Straße Rugenbarg, wurde ein weißer Renault Trafic gestohlen. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Ein Renault Trafic wie dieser (Symbolbild) wurde von dem Firmengelände gestohlen.

Foto: Alphotographic / Getty Images

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem entwendeten Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Wer Angaben zu dem Einbruch in das Haus in Harksheide machen kann, wendet sich an die Beamten in Pinneberg, unter der Rufnummer 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de. Wer etwas zu dem Fall auf dem Firmengelände sagen kann, meldet sich bei der Polizei Norderstedt unter Telefon 040/52806 - 0. Hinweise zum Autodiebstahl gehen an die zuständigen Ermittler in Pinneberg, Rufnummer 04101/202-0 oder per E-Mail an SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.