Wetter Norderstedt: „Zwischenhoch“ kommt – der beste Zeitpunkt für Ausflüge

Sonne, Regen und vielleicht sogar Schnee – am Wochenende ist alles möglich. So wird das Wetter in Norderstedt und der Region.

Foto: In Stock / Getty Images/iStockphoto

Norderstedt. Sturm und Regen satt: Der Freitag gestaltete sich zu Anfang nicht gerade freundlich. Gibt es Chancen auf Besserung? Wie das Wetter in Norderstedt wird, sagt uns Michael Bauditz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Wie er sagt, haben wir erst einmal das Gröbste hinter uns. Denn der Nachmittag und der Abend werden sich am Freitag „weitestgehend freundlich“ gestalten, bei immer weiter abflauendem Wind und knapp 10 Grad. In der Nacht werde es dann noch mehr aufklaren, was dann – besonders nördlich von Hamburg – zu Bodenfrost führen könne.

Wetter Norderstedt: „Zwischenhoch“ kommt – Wann bester Zeitpunkt für Ausflüge ist

Der Sonnabend werde dann kühler, 4 bis 5 Grad, bei allerdings „relativ freundlichem Wetter“. Es bleibe trocken, zeitweise lasse sich auch die Sonne blicken. Es sind die Auswirkungen eines „Zwischenhochs“, das sich auch an Nord- und Ostsee bemerkbar mache. Das Wetter ist hier ähnlich wie im Hamburger Umland, der Wind weht nur noch moderat. Kein so schlechtes Wetter für Ausflüge also.

Schon in der Nacht zu Sonntag kommt aber der Umschwung – das nächste Tief ist im Anmarsch. Das bedeutet: Es gibt Regen, vielleicht sogar Schnee. Die Wetterlage zieht sich bis in die Morgenstunden, „Glätte nicht ausgeschlossen“, sagt Michael Bauditz.

Wetter Norderstedt: Ab Montag gibt’s wieder Hochdruckeinfluss

Die Temperaturen steigen dann auf 5 bis 6 Grad, insgesamt wird der Sonntag „eher regnerisch“, außerdem frischt der Wind wieder auf. Gegen Nachmittag wird es dann wieder trockener.

Ab Montag soll dann wieder „Hochdruckeinfluss“ spürbar sein. Das bedeutet: „Mildes, eher trockenes Wetter“, 5 bis 6 Grad. Ob die Sonne dann auch wieder ein Gastspiel hat, kann Michael Bauditz aber noch nicht sagen.