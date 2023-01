Eltern sind oft verzweifelt, wenn das Kind regelmäßig heftige Wutausbrüche hat. Ein Seminar in Norderstedt bietet Hilfe.

Dass Kinder in bestimmten Entwicklungsphasen zu Zornesausbrüchen neigen, ist keine Seltenheit.

Norderstedt. Dass Kinder heftige Wutanfälle bekommen, ist keine Seltenheit. Eltern fühlen sich aber oft hilflos und frustriert. Hilfe beim Umgang mit diesem Problem verspricht eine Veranstaltung in Norderstedt. Den kostenfreien Informationsabend für Eltern am Mittwoch, 15. Februar, bieten die Evangelische Beratungsstelle für Familien und die Evangelische Familienbildung gemeinsam an.

Wut gehöre zu den menschlichen Gefühlen dazu, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Eltern jedoch könnten durch die kindliche Wut vor „sehr große Herausforderungen“ gestellt werden. Für Kinder, so heißt es weiter, ist es ein wichtiger Entwicklungsschritt, zu lernen, mit ihrer Wut umzugehen. Und dafür brauchen sie vor allem ihre Eltern.

Norderstedt: Hilfe! Mein Kind rastet ständig aus – und jetzt?

An dem Info-Abend erfahren Eltern, warum heftige Wutanfälle bei ihren Kindern entstehen und was sie tun können, um ihren Kindern zu helfen, den Wutanfall zu bewältigen und auch als Eltern selbst cool zu bleiben. Es gibt viele Gelegenheiten, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen.

Der Titel des Elternabends lautet „Mein Kind ist wütend. Und jetzt?“. Er ist einer von mehreren, kostenfreien Elternabenden in der Familienbildungsstätte. Weitere Themen sind „An zwei Orten zu Hause. Das Wechselmodell“ (Termin: 17. Mai) und „Grenzen setzen und Freiheiten lassen“ (Termin: 6. September). Die Familienbildungsstätte bietet auch zahlreiche Kurse rund um Themen wie Erziehung, Ernährung und Finanzen (Kindergeld, Elterngeld) an. Ein Überblick findet sich auf der Webseite (siehe unten).

Elternabend „Mein Kind ist wütend. Und jetzt?“, Mi, 15. Februar, Evangelische Familienbildung Norderstedt, Kirchenplatz 1. Anmeldung online auf der Webseite der Evangelischen Familienbildung, per E-Mail an info@fbs-norderstedt.de oder telefonisch unter 040/525 65 11. Das Tragen einer medizinischen Maske während der Veranstaltung ist erwünscht, aber nicht verpflichtend. Die Beratungsstelle freut sich über Spenden für die kindertherapeutische Arbeit.

