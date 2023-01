Künstlerin Beatrix Berin Sieh bei ihrer Studienreise 2022 in Istanbul.

Norderstedt. Die Norderstedter Künstlerin und Kulturpreisträgerin 2022 Beatrix Berin Sieh organisiert und leitet Studienfahrten nach Istanbul und Venedig. Die Reisen für sieben bis maximal zehn Personen richten sich an Reisefreudige, die Lust auf Stadtspaziergänge haben, bei denen sie den kulturellen Verflechtungen von Kultur und Kunst, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf die Spur kommen und ungewöhnliche Entdeckungen machen können.

Die Studienreise nach Istanbul findet von Dienstag, 28 März, bis Sonntag, 2. April, statt und steht unter dem Titel „Neue und alte Kunst in Istanbul“. In welchem Spannungsverhältnis stehen die byzantinische Kunst mit ihren Bildnissen und die islamische Kunst, die ein Bilderverbot fordert und durch Ornamente ersetzt? Wird dieses Bilderverbot überhaupt real umgesetzt? Und wie reflektieren Künstlerinnen und Künstler heute diese Themen in Istanbul?

Norderstedt: Studienreisen: Künstlerin führt durch Istanbul und Venedig

Diese Fragen sollen auf den Stadtspaziergängen ergründet werden. Außerdem stehen Besuche des neuen Museums für zeitgenössische Kunst, des Istanbul Modern Museums und historische Orte wie die Hagia Sofia und die bedeutende Süleymaniye-Moschee auf dem Programm.

Die Kulturreise nach Venedig ist für 5. bis 10. November geplant und verweist auf die Kunst- und Kulturgeschichte Istanbuls, als die Stadt am Bosporus noch Konstantinopel hieß. Bei den Stadtspaziergängen durch Venedig werden die kulturellen Beziehungen der Dogenstadt zum byzantinischen und osmanischen Reich mit Konstantinopel aus Hauptstadt entdeckt.

Norderstedt: In Venedig geht es zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Westliche und östliche Lebensart brachten Veränderungen auf wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Gebieten, die Venedig bis heute prägen. Die Touren führen in das ehemalige griechische Viertel um die Kirche San Giorgio dei Greci, das Viertel um San Pantalon, die Kirche San Marco und den Dogenpalast, ins jüdische Viertel und auf die Inseln Torcello und Murano.

Studienfahrten Istanbul und Venedig, Infos online bei Berin Sieh, unter 0177/526 19 20 und bbsieh@yahoo.de. Anmeldung zu Instanbulreise bis So, 12.2.