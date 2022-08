Norderstedt: „Sehr engagiert“ – Beatrix Sieh erhält den Kulturpreis 2022

Norderstedt. Sieben Künstlerinnen und Künstler wurden dem Kulturamt für den achten Kulturpreis der Stadt Norderstedt vorgeschlagen. Die Jury mit Mitgliedern der Kulturvereine, aus Politik und Verwaltung hat Beatrix Berin Sieh gewählt.

Die Norderstedter Künstlerin ist der Stadt vielfältig verbunden und hat ihre Werke auf vielen Ausstellungen gezeigt. Sie widmet sich auch der Aus- und Weiterbildung, unter anderem mit Kunstkursen bei der Volkshochschule und beim Kunstkreis Norderstedt.

„Beatrix Sieh ist in vielen Bereichen sehr engagiert und kann Erwachsene und Kinder gleichermaßen für Kunst begeistern“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. „Es ist schon etwas Besonderes, als Norderstedterin diesen Kulturpreis zu erhalten“, sagte Kulturdezernentin und Jury-Mitglied Katrin Schmieder und ergänzte: „Wir hatten eine gute Bewerber-Vielfalt, waren uns aber in der Jury sehr schnell über Beatrix Sieh als Kulturpreisträgerin einig.“ Beatrix Berin Sieh präsentiere Norderstedt auch nach außen, beispielsweise durch Ausstellungen.

Norderstedt: Kulturpreis als Würdigung des Werkes der Künstlerin

„Die Auszeichnung mit dem Kunstkreis beglückt mich sehr“, sagte Beatrix Sieh sichtlich berührt. Es sei eine Würdigung ihrer jahrzehntelangen Kunst- und Kulturarbeit für die Stadt. „Ich bin tief verwurzelt in Norderstedt, tingel aber auch durch die Welt, habe in Istanbul in einer Agentur gearbeitet und biete immer wieder Kunstreisen an“, ergänzte sie.

Sie sehe in dem Kulturpreis auch eine Würdigung des Werks ihrer Mutter Erika Sieh, die in Norderstedt stark wirkte, als es noch viel weniger Kultur in der Stadt gab. „Diese große Anerkennung gibt mir sehr viel Kraft“, betonte die Preisträgerin.

Kulturpreis: Beatrix Siehr wurde in Istanbul geboren und ebt seit 1969 in Norderstedt

Sie will mit ihren Arbeiten Räume öffnen, in denen sich die Menschen einander zuwenden können. Sie ist mit einer Architektur der Geheimnisse aufgewachsen und nach wie vor von ihr fasziniert, denn Beatrix Berin Sieh wurde 1961 in Istanbul geboren und ist dort zur Schule gegangen. Das prägt. Seit 1969 lebt sie in Norderstedt, studierte in Hamburg Kommunikationsdesign, Malerei und Islamwissenschaften im Fachbereich Orientalistik.

Ihr umfangreiches Werk geht eine spannungs- und aufschlussreiche Symbiose zwischen Orient und Okzident, Osten und Westen, Islam, Juden- und Christentum ein. In der Ausstellung „Blick zurück nach vorn“, die Ende Oktober im Stadtmuseum Norderstedt eröffnet wird, zeigt sie erneut Aspekte dieses künstlerisch-gesellschaftlichen Diskurses.

Norderstedt: Lothar Fuhrmann war Kantor der Johanneskirche

Mit dem Kulturpreis der Stadt Norderstedt wird seit 2012 auch der Preis für das Lebenswerk verliehen. Die Wahl der Jury fiel auf den Musiker Lothar Fuhrmann. Er war vom 1. September 1968 bis zu seiner Pensionierung Kantor der Johanneskirche und leitet heute noch Chöre.

Er hat Generationen von Laien-Musikerinnen und -Musikern Unterricht in Laute und Gitarre, Gesang und Orgel gegeben und prägte die Stadt durch legendäre Chor-Veranstaltungen, darunter 1997 die spektakuläre Aufführung des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart im damaligen „Rohling“, heute die „TriBühne“. Lothar Fuhrmann, der sich auch der Malerei widmet, führte die Johanneskantorei zu vielen Wettbewerben, von denen der gemischte Chor erste Preise nach Norderstedt holte.

Der Kulturpreis und der Preis fürs Lebenswerk werden am Sonntag, 6. November, 11 Uhr, im Kulturwerk verliehen.