Vom Handwerksbetrieb zum Möbel-Gigant: Wie das Traditionsunternehmen am Wochenende in Bad Segeberg Geburtstag feiert.

Das markante Gebäude von Möbel Kraft in Bad Segeberg: 130 Jahre besteht das Unternehmen in diesem Jahr.

Bad Segeberg. Jeder Mensch kennt das prägnante, weiß-rot gestreifte Gebäude in Bad Segeberg: Möbel Kraft. Jetzt feiert der Möbelhändler das 130-jährige Bestehen mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Als Hinrich Kraft im Juni 1893 an der Hamburger Straße seine Möbeltischlerei gegründet hat, konnte noch niemand ahnen, dass sie neben dem Kalkberg einmal zum zweiten Wahrzeichen von Bad Segeberg werden sollte. Später hat Sohn Artur aus der Tischlerei, die einst in einem Einfamilienhaus gestartet war, ein Großunternehmen gemacht.

Bad Segeberg: Möbel Kraft – Vor 130 Jahre begann es in einer Tischlerei

Die alten Möbel-Kraft-Lastwagen waren in ganz Deutschland bekannt – und die einzige Werbung des Hauses.

Foto: Möbel Kraft

Das heutige Firmengebäude wurde 1954 an der Ziegelstraße gebaut – nur wenige Meter vom alten Standort entfernt. Das Einrichtungshaus war schon damals weit über Norddeutschlands Grenzen hinaus bekannt. In der Spitze waren in den 90er-Jahren fast 3000 Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt.

2001 eröffnete Möbel Kraft einen zweiten Standort in Buchholz in der Nordheide. Doch die Möbelbranche wuchs. Konkurrenten schossen wie Pilze aus dem Boden. Und Möbel Kraft verlor seine Monopolstellung. Unzählige Mitarbeiter wurden gegen hohe Abfindungen freigestellt. Das Lebenswerk der Familie Kraft stand vor dem Aus.

Kurt Krieger rettet das Familienunternehmen vor dem Aus

Am Tiefpunkt angekommen, rettete Kurt Krieger, Chef der Möbelkette Höffner, die Krafts und stieg 2004 mit 50 Prozent in das Segeberger Unternehmen ein. Der Gesellschafter krempelte das Geschäft radikal um. Krieger führte Werbung bei Möbel Kraft ein – bis dato hatte man komplett auf sie verzichtet. Lastwagen fuhren mit dem Firmenlogo durch ganz Deutschland – das musste reichen.

Zur Feier des 130. Geburtstages steht ein „Erlebniswochenende“ im Möbelhaus an – mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. „An diesem Wochenende haben wir für alle Familien einiges zu bieten“, sagt Günter Loose von der Geschäftsführung.

Bad Segeberg: Schulranzenverkauf im Gartenzelt

Zusammen mit dem Unternehmen „FindeFuxx“ aus Bad Bramstedt werde es einen großen Schulranzenverkauf am Sonnabend, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, von 12 bis 17 Uhr, im 1200 Quadratmeter großen Gartenzelt geben. „Egal ob aufgeregter Schulanfänger oder alter Schulhase, es ist für jeden was dabei“, sagt Loose. Die Wartezeit können die Kleinsten im Zelt in der „Tiptoi“ Leselounge und an der GraviTrax-Station von Ravensburger verbringen.

Ein Stressless Showtruck steht bis Sonntag vor dem Eingang von Möbel Kraft bereit und berät über Relaxsessel. In der Schlafzimmerabteilung ist die Firma Tempur an diesem Wochenende vertreten und berät über einen guten und gesunden Schlaf mit der richtigen Matratze. „Wir haben es uns vor über 130 Jahren zur Aufgabe gemacht, Wohnträume zu erfüllen – und dafür stehen wir auch heute“, sagt Günter Loose.

Verkaufsoffenes Wochenende Möbel Kraft, Sa., 28.1., 9.00–19.00; So, 29.1., 11.00–16.30.