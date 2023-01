Retter versuchten den Mann am Unfallort zu reanimieren – erfolglos.

Fahrenkrug. Ein 87-jähriger Mann wurde am Mittwochabend auf der Bundesstraße 206 in Höhe des Abzweigers nach Fahrenkrug von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Warum der Senior in der Dunkelheit mitten auf der stark befahrenen Bundesstraße unterwegs war, ist unklar.

Seine Familie aus Bad Segeberg hatte den 87-Jährigen gegen 20.20 Uhr als vermisst bei der Polizei gemeldet. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete sich dann kurz vor dem Unfall bei der Polizei und berichtete von einem Fußgänger auf der Fahrbahn der B 206. Ein Streife machte sich sofort auf den Weg in den Bereich.

Polizei Schleswig-Holstein: 87-Jähriger irrt über Bundesstraße 206 und wird überfahren

Doch das Unglück konnte das nicht mehr verhindern: Ein 53-Jähriger aus dem Umland fuhr mit einem Ford um 21.30 Uhr die Bundesstraße 206, die hier Barmstedter Straße heißt, in Richtung Bad Bramstedt und ordnete sich auf die Rechtsabbiegespur in Richtung Fahrenkrug ein.

Hier erfasste der Wagen etwa 80 Meter vor der Einmündung den 87-jährigen Fußgänger. Der Bad Segeberger verstarb trotz Reanimation durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle.

Polizei Schleswig-Holstein: Sachverständiger klärt Umstände des Unfalls

Die aufnehmenden Polizeibeamten zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu.

Ein Abschleppunternehmen barg den Unfallwagen. Die Unfallermittler des Polizeireviers Bad Segeberg suchen weitere Unfallzeugen und bitten unter 04551/884 31 10 um Hinweise.