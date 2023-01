Norderstedt. Im Hamburger Prozess um Verstöße gegen das EU-Iran-Embargo wird am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts erwartet. Angeklagt ist ein Unternehmer aus Norderstedt.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 61-jährigen Deutsch-Iraner vor, im Jahr 2020 zwei Spektrometer und eine Drehschieber-Vakuumpumpe ohne die erforderliche Ausfuhrgenehmigung in den Iran geliefert zu haben. Weitere Anklagepunkte wurden eingestellt.

Prozess: Iran-Embargo – Urteil gegen Norderstedter wird gefällt

Die Bundesanwaltschaft hat dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger stellte das Strafmaß für seinen Mandanten ins Ermessen des Gerichts.

Der Norderstedter Unternehmer wurde im September 2021 in seinem Wohn- und Geschäftshaus in Norderstedt festgenommen und nach Karlsruhe in Untersuchungshaft gebracht. Die Beamten des Zollkriminalamtes und die Bundespolizisten standen um 6 Uhr morgens vor der Tür und setzten einen Durchsuchungsbeschluss des Generalbundesanwalts um.

Im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm hatte die EU eine Reihe von Ausfuhrbeschränkungen erlassen. So muss die Lieferung von Technologien, die im Zusammenhang mit der Wiederaufbereitung oder Anreicherung von Uran genutzt werden können, genehmigt werden.

