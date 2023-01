Norderstedt. Das Wetter in Norderstedt wird in dieser Woche abwechslungsreich. Schnee ist nicht dabei, sommerliche Temperaturen auch nicht – aber dafür Wolken, Regen, Sturm und auch etwas Sonne. Die genauen Aussichten hat Karsten Kürbis, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

„Die Woche wird sehr wechselhaft, mit häufigen Tiefausläufern und einzelnen Lichtblicken“, sagt der Experte. Und ergänzt: „Wer einen Ausflug plant, sollte den am Dienstag machen. Das wird der schönste Tag in der Woche.“

Wetter Norderstedt: Wechselhafte Woche mit Sturm, Regen und „Lichtblicken“

Zwar werde es morgens einige Regentropfen geben, aber der Rest des Tages bleibt trocken, auch die Sonne scheint gelegentlich heraus. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 8 Grad. Abends allerdings zieht dann das Sturmtief „Dele“ auf. Und das bringt in der Nacht zu Mittwoch auch Regen.

Der prägt dann auch den Mittwochvormittag. Erst am Nachmittag wird es auflockern, dazu gibt es „etwas Sonne“, wie Karsten Kürbis sagt. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei milden 10 Grad.

Wolken und Regen am Donnerstag und Freitag

In der Nacht zu Donnerstag kommt dann schon das nächste Tief. Deshalb bleibt das Wetter am Donnerstag auch wechselhaft, mit vielen Wolken und zeitweise Regen, bei Temperaturen um 8 Grad.

Auch der Freitag wird „recht wechselhaft“, viele Wolken, immer wieder Schauer, wenig Sonne. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad.

Wetter Norderstedt: Experte sieht den Klimawandel am Werk

Generell ist der Januar bisher „deutlich zu warm“, wie der Meteorologe sagt. „Normal wären um diese Jahreszeit ein- bis zwei Grad.“ Der Trend zu immer milderen Wintern und immer heißeren Sommern sei deutlich erkennbar. Der Grund: Der Klimawandel.