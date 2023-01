Polizei Norderstedt - Missglückter Einbruch: Polizisten nehmen 17-Jährigen fest

Norderstedt/Bad Segeberg. Die Polizei hat in Norderstedt einen 17-Jährigen festgenommen, der offenbar in einen Keller einbrechen wollte. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie den jungen Mann in einem Haus an der Ochsenzoller Straße beobachtet hatte.

Der Jugendliche aus Hamburg sei am Freitag um 22.30 Uhr gesehen worden, als er an einer Treppe zum Keller einen Bewegungsmelder abschlug, teilte die Polizei am Montag mit. Danach sei der Verdächtige zu Fuß geflüchtet. Während der Fahndung entdeckte eine Streife den 17-Jährigen und stellte seinen Rucksack sicher, in dem sich Einbruchwerkzeug befand.

Polizei Norderstedt: Offenbar wollte der Täter in ein Lokal eindringen

„Während der Aufnahme des Tatortes meldete sich noch ein weiterer Zeuge, der ein Klirren in der Ochsenzoller Straße im Bereich eines Restaurants zuvor wahrgenommen hatte“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Die Beamten des Polizeireviers Norderstedt stellten fest, dass ein Einbrecher versucht hatte, in das Lokal einzusteigen.

Die Kripo überprüft jetzt, ob der 17-Jährige auch für diese Tat in Frage kommt. Nach der Vernehmung wurde der 17-Jährige entlassen.

In Bad Segeberg ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchs in eine Wohnung. Tatort war am Sonnabend die Straße Am Ihlsee. Der Täter brach am Sonnabend zwischen 13.30 und 18.45 Uhr gewaltsam in die Räume einer Erdgeschosswohnung. Was er gestohlen hat und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.