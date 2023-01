Polizei Norderstedt: Haben die Einbrecher geschossen? Zeugen gesucht!

Norderstedt/Großkummerfeld. Über den Jahreswechsel ist es in Norderstedt und Groß Kummerfeld zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.





In Norderstedt drangen Unbekannte am Sonnabend zwischen 17.30 und 1.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ulzburger Straße ein, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatort liegt zwischen Irisgang und Pestalozzistraße. Die Täter stahlen Schmuck, Parfüms und eine Jacke. Am Mühlenweg in Norderstedt stahlen Einbrecher am selben Tag zwischen 18.30 und 1.55 Uhr Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus.

Einbrecher lösten Alarmanlage aus und entkamen ohne Beute

An der Rehmkoppel in Groß Kummerfeld kam es am Sonnabend um 22.30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst, die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude.

„Ein Zeuge hatte in der Nacht einen Kleinwagen, besetzt mit zwei Männern, in der Straße beobachtet, die aus dem Fenster heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben sollen“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise an die Polizei unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.



