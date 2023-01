Kreis Segeberg: Blut spenden und mit Glück einen Einkaufsgutschein gewinnen

Kreis Segeberg. Wer sich zu Beginn des neuen Jahres dazu entschließt, Blut zu spenden, der kann nicht nur anderen helfen, sondern mit etwas Glück auch etwas gewinnen: Zum Auftakt des Jahres verlost das Deutsche Rote Kreuz unter allen Blutspendern und Blutspenderinnen in Hamburg und Schleswig-Holstein wöchentlich Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Februar. Die Gutscheine können in Supermärkten der Region eingelöst werden.

Kreis Segeberg: Blutpräparate sind wichtig, aber nicht lange haltbar

Regelmäßige neue Blutspenden sind für das Deutsche rote Kreuz wichtig und für die Empfänger einer Bluttransfusion oft lebensentscheidend. Täglich werden im Norden etwa 15.000 Blutspenden verbraucht.

Benötigt werden Konserven nach schweren Unfällen und akuten Notfällen, ebenfalls bei manchen Krankheiten. Unter anderem sind Krebspatienten auf Thrombozyten von gesunden Personen angewiesen, da der eigenen Körper diese während einer Therapie nicht mehr nachbilden kann. Allerdings sind die aus Erythrozyten gewonnen Präparate nur maximal 42 Tage einsetzbar. Die aus Thrombozyten höchstens für ein paar Tage. Danach muss auf neue Präparate ausgewichen werden. Daher ist ständiger Nachschub erforderlich, um die Versorgung aller Blutspendebedürftigen zu garantieren. Vor allem jetzt, wo viele potenzielle Spender krankheitsbedingt ausfallen.

Blutspende: Was es zu beachten gibt

Alle angehenden Spender und Spenderinnen sind dazu aufgerufen, einen Termin zu vereinbaren und an der Aktion teilzunehmen. Dabei ist folgendes zu beachten: Eine Onlineterminvereinbarung ist unbedingt notwendig. Zudem besteht eine OP-Masken- beziehungsweise FFP2- Maskenpflicht bei allen Terminen, eine entsprechende Maske wird vor Ort ausgehändigt. Ebenfalls wichtig: Eine Blutspende ist nur möglich, wenn keine Erkältungssymptome oder Durchfall vorliegen. Vier Wochen nach einer überstandenen Covid-19-Infektion ist eine Spende wieder problemlos möglich, bei einem leichten Verlauf ohne Fieber bereits sieben Tage nach Symptomfreiheit.

Blutspende: So können Interessierte einen Termin vereinbaren

Interessierte können auf der Internetseite www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ einen Termin während des Teilnahmerahmens buchen. Weitere Informationen werden den Teilnehmern direkt vor Ort der Blutspende mitgeteilt.

Im Kreis Segeberg finden in den kommenden Tagen Blutspendeaktionen statt:

Norderstedt, Freitag 20 Januar, Begegnungsstätte/Kielortring 51, von 15 bis 19.30 Uhr sowie am Montag, 13 Februar, in der Grundschule Friedrichsgabe, Pestalozzistraße 5 (15 bis 19.30 Uhr).

Kreis Segeberg: Hier können Sie Blut spenden

In Bad Segeberg am Freitag 27. Januar, in der Gemeinschaftsschule, Seminarweg 5 (Neubau) von 15 bis 19 Uhr. In Henstedt-Ulzburg am Freitag 3. Februar, im Gemeindehaus der evangelischen Kirche, Norderstedter Straße 2, von 15 bis 19.30 Uhr. In Kaltenkirchen am Freitag 13. Januar, in der Gemeinschaftsschule am Marschweg 12, von 15 bis 19 Uhr sowie am Freitag 10. Februar, am selben Ort ebenfalls und von 15 bis 19 Uhr.

Alle anderen Termine und Orte können online auf der Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes durch Eingabe der eigenen Adresse eingesehen werden.

www.blutspende-nordost.de/blutspende