Kreis Segeberg: So werden Sie problemlos Ihren alten Tannenbaum los

Kreis Segeberg. Das neue Jahr hat begonnen, und in vielen Haushalten im Kreis Segeberg stellt sich alle Jahre wieder die Frage: Wohin mit dem alten Weihnachtsbaum? Wir geben Ihnen einen Überblick, wo und wann die Tannenbäume im Kreis Segeberg abgeholt werden. Eines vorweg: Alle alten Bäume müssen abgeschmückt sein, sonst werden sie nicht mitgenommen!

Norderstedt In Norderstedt werden die Tannenbäume den ganzen Januar über eingesammelt, am Dienstag, 10. Januar, geht es los. Wer den genauen Abholtermin für seine Straße in Erfahrung bringen will, klickt sich im Internet am Besten durch den Abfallkalender der Stadt Norderstedt.

Kreis Segeberg: WZV organisiert den Abtransport

In allen anderen 94 Gemeinden des Kreis Segebergs organisiert der Wege-Zweckverband (WZV) die Weihnachtsbaumabholung. Auf der Internetseite des WZV stehen alle Termine im Abfallkalender, in den nur eine Adresse eingegeben werden muss, um den genauen Termin zu erfahren.

Kaltenkirchen In Kaltenkirchen bietet die Stadt für Dienstag, 17. Januar, eine allgemeine, kostenlose Tannenbaumentsorgung an beschilderten Sammelplätzen an. Später abgelegte oder noch geschmückte Bäume werden nicht mitgenommen. Diese können nachträglich eigenständig kleingeteilt in der Biotonne entsorgt werden. Bis 6 Uhr morgens am 17. Januar können die Tannenbäume an folgenden Plätzen abgelegt werden:

1. Am Christophorushaus, Wendehammer Brookweg

2. Am Eingang Regenrückhaltebecken Wiesendamm

3. Straße Am Krankenhaus (auf Höhe der dortigen Bushaltestelle)

4. Falkenburger Straße/Kallieser Straße

5. Flottmoorring (neben Reihenhaus Nr. 66a)

6. Wendehammer in der Straße An der Moorkoppel

7. Hofweg (versiegelte Fläche östlich der Süderstraße)

8. Krückauring (am Regenrückhaltebecken südwestlich des Krückauparks)

9. Parkplatz Friedhof – Eingang Straße Heidland

10. Wulfskamp/Berliner Ring

11. Waldspielplatz am Waldweg/Alvesloher Straße

12. Wendehammer in der Straße Am Wischhof

13. Parkplatz vor dem Bolzplatz Schirnauallee/Barmstedter Straße

14. Verlängerung Lakweg (Mündung im Wirtschaftsweg linke Seite)

Henstedt-Ulzburg Die Gemeinde bietet über ihren Baubetriebshof wieder den Service an, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre abgeschmückten und ausrangierten Tannenbäume an festgelegten Orten ablegen – dort werden diese dann eingesammelt und anschließend entsorgt.

Henstedt-Ulzburg: Gemeinde bietet zwei Termine an

Möglich sein wird das an zwei Tagen – Montag und Dienstag, 9. und 10. Januar – und zwar an folgenden Sammelplätzen:

Montag, 9. Januar:

1. Hohenbergen/Wendekehre,

2, Pumpstation Am Wöddel,

3. Düstelstücken, Parkplatz links,

4. Bgm.-Steenbock-Str. Höhe Nr. 30,

5. Schäferberg/Einmündung Beckersbergstraße,

6. Pommernstraße/Ecke Hirschberger Straße.,

7. Jahnstraße./Ecke Nordring,

8. Beckersbergring hinter Nr. 99,

9. Parkstreifen Groß-Sabiner-Ring,

10. Eichberg/Parkbucht vor Schweriner Str. 19-23,

11. Schulstraße./Wismarer Straße vor Trafohaus,

12. Moorland Parkstreifen Nr. 1 b/c,

13. Emma-Gärtner-Straße/Grünfläche vor Nr. 7,

14. Grünstreifen Feuerwache Götzberg

10. Januar:

1. Birkenhof/Parkbucht gegenüber Nr. 8,

2. Kruhnskoppel/Parkbucht gegenüber Nr. 1,

3. Kruhnskoppel Grünfläche gegenüber. Nr. 9-11,

4. Parkplatz Habichtstraße/Dreangel,

5. Milanweg/Ecke Bahnübergang,

6. Kranichstraße P+R-Parkplatz,

7. An der Alsterquelle/ Bushaltestelle,

8. Theodor-Storm-Str. Parkplatz Einmündung Norderstedter Str., Moorweg/ Kehre,

9. Rudolf-Kinau-Straße,

10. Wulff’sche Kehre,

11. Matthias-Claudius-Str./Parkbucht Zugang Nr. 19-31,

12. Schwanenweg/Parkbucht Nr. 15,

13. Neuer Damm/Grünfläche am Knick zw. Nr. 24 und Nr. 26,

14. Altdammstücken/Ecke Dammstücken vor Trafohaus,

15. Wilstedter Straße Stellplatz Wertstoffcontainer.

Natürlich können auch in Henstedt-Ulzburg die Bäume klein geschnitten über die Biotonne entsorgt werden.

Bad Bramstedt. In Bad Bramstedt werden alte Bäume am Donnerstag, 12. Januar, abgeholt – und zwar an folgenden Sammelplätzen:

1. Schillerstraße/Bissenmoorweg,

2. Wertstoffcontainer-Platz Königsweg/Holsatenallee 22,

3. Wertstoffcontainer-Platz Glückstädter Straße,

4. Parkplatz Sporthalle Schäferberg,

5. ehemaliger Wertstoffcontainer-Platz König-Christian-Straße (Am Bahnhof),

6. Graf-Stolberg-Straße/Fuhlendorfer Weg.

7. Wertstoffcontainer-Platz Ochsenweg

Kreis Segeberg: in der Kreisstadt starten Feuerwehr und Meiners-Förderverein die Aktion „Jung hilft Alt“

In Bad Segeberg findet erneut die Aktion „Jung hilft alt“ statt: Jugendfeuerwehr und Martin-Meiners-Förderverein wollen Senioren die Tannenbaumentsorgung erleichtern und holen die alten Bäume auf Wunsch zu Hause ab. Wer den Service in Anspruch nehmen will, kann sich bis zum Mittwoch, 18. Januar, beim Martin-Meiners-Förderverein unter Telefon 04551/909 114 melden. Am Sonnabend, 21. Januar, treffen sich dann die Helferinnen und Helfer und sammeln die Bäume im Laufe des Vormittags ein. Entsorgt werden die alten Bäume auf dem Recyclinghof in Bad Segeberg.