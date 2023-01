Wetter Norderstedt: Schirm festhalten und auf das Zwischenhoch warten

Norderstedt. Mit Wind und Regen, aber milden Temperaturen hat es sich verabschiedet – das Jahr 2022. Was bringt die erste Woche des neuen Jahres, für Norderstedt und Umgebung? Auf welches Wetter müssen wir uns einstellen? Tobias Schaaf, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

Am heutigen Dienstag können wir uns noch an trockenem Wetter und etwas Sonnenschein erfreuen. Aber „in der Nacht zu Mittwoch dreht es sich dann“, sagt Schaaf. Die Einflüsse eines kräftigen Tiefdruckgebietes machen sich bemerkbar. Das bedeutet: 5 Grad und Regen in der Nacht.

Wetter Norderstedt: Dauerregen mit Sturmböen am Mittwoch

Der Mittwoch wird dann ein „Dauerregentag“ mit Temperaturen um die 12 Grad. Außerdem zieht ein kräftiger Wind auf, stürmische Böen haben bis zu 8 Windstärken.

Der Donnerstag wird „etwas moderater“, sagt Tobias Schaaf. Ein Zwischenhoch bringt ein paar Auflockerungen. Morgens gibt es zwar auch Regen, aber den Rest des Tages soll es dann, bei Temperaturen um die 9 Grad, trocken bleiben. Ein bisschen Wind weht auch, aber nicht so stark wie am Mittwoch.

Wetter Norderstedt: Am Freitag wartet schon das nächste Tief

Am Freitag ist dann schon wieder das nächste Tief am Werk. Es gibt erneut einen regnerischen, eher windigen Tag, mit bis zu 6 Windstärken in Böen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad. Im Laufe des Nachmittags wird der Regen etwas weniger.

Mit diesem Wetter ist - Stand jetzt - wohl auch am Wochenende zu rechnen. „Die Tendenz ist, dass das so bleibt: windig und wechselhaft, bei eher milden Temperaturen“, sagt Tobias Schaaf.