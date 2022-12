Norderstedt. Statt Schneeflöckchen fielen Weihnachten Regentropfen vom Himmel. Doch das Wetter in Norderstedt und Umgebung wird sich in den kommenden Tagen nicht so schnell ändern. Es wird mild, das Wetter bleibt wechselhaft und es fällt immer wieder Regen.

Sogar die Nächte der nächsten Tage bleiben frostfrei mit Temperaturen um die fünf bis acht Grad. Der Regen kommt noch immer von Tiefdruckgebieten über dem Nordatlantik. „Von Tiefs kommen Frontsysteme und bringen Regen mit sich“, so Anne Wiese, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Wetter Norderstedt: Regen und Wolken – dazu noch Windböen der Stärke sieben

Von Dienstag auf Mittwoch frischt der Wind an der Nordsee auf. „Von der Küste kommen stürmische Böen und greifen auf das Inland über“, so die Wetterexpertin. Am Mittwochmorgen wird es deshalb windig. Mit bis zu 55 Kilometer pro Stunde erreichen die Böen Windstärke sieben.

Ansonsten werden es maximal milde neun Grad und es bleibt bedeckt. Dazu fallen ab und zu Tropfen vom Himmel: „Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag kommt ein Regengebiet“, sagt die Wetterexpertin.

Wetter Norderstedt: Der Donnerstag wird mit elf Grad am wärmsten

In der Nacht zum Donnerstag werden erneut kräftige Windböen aus südwestlicher Richtung erwartet. „Die Böen sind tendenziell etwas stärker als am Mittwoch und halten bis zum frühen Nachmittag“, sagt Wiese. Zudem bleibt es bei maximal elf Grad bewölkt und es kann wiederholt regnen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Freitag wiederholt sich das Phänomen. In der Nacht zum Freitag kommen weitere Böen, die über den Tag hin abschwächen. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal neun Grad und am Himmel ziehen Wolken vorüber, aus denen gelegentlich Regen auf die Erde tröpfelt.

Die Sonne lässt sich innerhalb der nächsten drei Tage im Prinzip nicht blicken. „Die Chance auf einen Sonnenstrahl ist am Donnerstag am höchsten“, so die Meteorologin. Wenn die Sonne also kurz zum Vorschein kommen sollte, dann passiert das vermutlich am Donnerstag.