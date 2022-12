Bewährungsstrafe im Prozess um illegalen Müllberg

Im Prozess um den illegalen Müllberg in Norderstedt hat das Amtsgericht der Stadt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Kammer verhängte die Strafe gegen den 61 Jahre alten Unternehmer am Freitag wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen in Tateinheit mit unerlaubtem Betreiben einer Anlage in einem besonders schweren Fall, wie eine Sprecherin mitteilte. Zum Urteil gehören außerdem 150 Stunden gemeinnützige Arbeit. 598.000 Euro werden eingezogen.