Match Börner Open Air:Danko Jones und The Subways kommen nach Norderstedt

Norderstedt. Sie hatten lange ein Geheimnis aus den letzten Bands gemacht. Jetzt steht aber fest, wer alles am Freitag und Sonnabend, 23. und 24. Juni 2023, beim Match Börner Open Airim Stadtpark Norderstedt auftreten wird. Insbesondere für den zweiten Tag hatten die Organisatoren Patricia Kahl und Tony Groß handfesten Rock versprochen. Und die Headliner stehen genau dafür – und für energiegeladene Livekonzerte.

Danko Jones spielte im Sommer in der Hamburger Markthalle

Danko Jones stammen aus Kanada, sie gibt es seit den 1990er-Jahren. „Wir sind keine Studioband, wir gehören auf die Bühne“, haben sie in diesem Sommer anlässlich ihrer Deutschland-Tour gesagt, bei der sie unter anderem in einer ausverkauften Hamburger Markthalle spielten. Acht ihrer Alben, zuletzt erschien im Jahr 2021 „Power Trio“, stiegen in die deutschen Charts ein. Der Name ist zugleich jener ihres Sängers und Gitarristen – ein Künstlername. Auf Festivals in Europa sind sie ein fester Bestandteil der Musikszene.

The Subways – hier Sänger Billy Lunn – sind eine britische Indie-Rockband.

Foto: imago stock&people / imago/ITAR-TASS

Eine „Rock-‘n’-Roll-Queen“ hatten die Match-Börner-Veranstalter ebenfalls angekündigt. Manche Fans werden vielleicht schon darauf gekommen sein: Es sind The Subways, die nach Norderstedt kommen werden. Und „Rock & Roll Queen“ ist ihr größter Hit. Die britischen Indie-Rocker haben bisher vier Alben veröffentlicht, ihr letztes Werk – „The Subways“ – liegt aber schon sieben Jahre zurück. In diesem Mai kam allerdings mit „You Kill My Cool“ eine neue Single auf den Markt.

Match Börner Open Air: Die Jeremy Days sind ein weiterer Act

Zuvor hatten bereits mehrere Gruppen für das zweitägige Spektakel zugesagt. So sind für den Sonnabend auch Selig aus Hamburg gebucht, eine der erfolgreichsten Rockbands aus der Hansestadt. Die Jeremy Days sind ein weiterer Act – ihren Hit „Brand New Toy“ können sicherlich viele mitsingen, die Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre Musik aus Deutschland gehört haben. Die Wiesbadener The New Roses, Liedfett (Rock/Pop aus Hamburg) und mit Edelgift die Lokalmatadoren vervollständigen den zweiten Festivaltag.

Abschlach! – ihr „Mein Hamburg lieb ich sehr“ läuft vor jedem HSV-Heimspiel im Volksparkstadion.

Foto: Witters

Match Börner Open Air: Am ersten Tag sind Abschlach! der Hauptact

Der Freitag steht im Zeichen der Raute, also des Hamburger SV. Die Kultband schlechthin aus der Fanszene, Abschlach! („Mein Hamburg lieb ich sehr“), sind der Headliner. Maggers United stehen auf der Bühne, auch Carsten Pape, der früher mit Lotto King Karl im Volksparkstadion bei „Hamburg, meine Perle“ die Stimmung angeheizt hat. Und dann ist da noch der Hamburger Comedian und Entertainer Buddy Ogün alias Mozart: „HSV, Du bist meine Frau“, auch dieser Song läuft durchaus mal im Stadion des Traditionsclubs.