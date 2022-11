Polizei Schleswig-Holstein: Einbrecher entkommt – die Kripo sucht Zeugen

Täter versuchte ohne Erfolg, in Henstedt-Ulzburg in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Ein Zeuge beobachtete ihn.

Henstedt-Ulzburg. Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der in Henstedt-Ulzburg in ein Einfamilienhaus einsteigen ist. Tatort war am Dienstag der Schlehenweg. Jetzt bittet die Kripo um Hinweise von Zeugen.

Polizei: Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg

Der Unbekannte hatte gegen 17.10 Uhr erfolglos versucht, in das Gebäude einzubrechen. Als der Mann über den Schlehenweg in unbekannte Richtung flüchtete, wurde er von einem Zeugen beobachtet. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der flüchtigen Person blieb ohne Erfolg“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Der Mann ist 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.