Für die Weihnachtsaktion werden noch Spenden benötigt. Die Pakete sollen vor allem in die Ukraine und in die Republik Moldau gehen.

Henstedt-Ulzburg. Wie schon im vergangenen Jahr, haben sich das Alstergymnasium und der Rotary Club Henstedt-Ulzburg zusammengetan, um bedürftigen Familien in Osteuropa zu helfen. In Rahmen der Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter Unfallhilfe werden Pakete unter anderem mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Spielzeug gepackt, um sie dann in der Vorweihnachtszeit zu verteilen.

In diesem Jahr sollen die Pakete insbesondere in die Ukraine und die angrenzende Republik Moldau gebracht werden. „Gerade im bevorstehenden Winter wird in diesen Regionen sehr viel Hilfe benötigt werden“, sagt Martin Börner, der aktuelle Präsident des Rotary Clubs Henstedt-Ulzburg.

Henstedt-Ulzburg: Alstergymnasium und Rotary Club packen Pakete für Osteuropa

Am Freitag, 2. Dezember, werden Schülerinnen und Schüler des Alstergymnasiums und Mitglieder des Rotary Clubs gemeinsam im Alstergymnasium die Pakete packen. EDEKA Oertwig in Henstedt-Ulzburg stellt die hierzu benötigten Waren zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung, die Spielzeuge steuert der Rotary Club bei.

Die Schülerinnen und Schüler werden zusätzlich mit selbst gebackenen Waffeln alle Helfenden verköstigen.„Eine tolle Aktion im Alstergymnasium, die bereits im letzten Jahr 50 Pakete erbrachte und allen Beteiligten viel Spaß bereitet hatte“, berichtet Präsident Börner.

Henstedt-Ulzburg: Zahl der Pakete soll in diesem Jahr verdoppelt werden

Im vergangenen Jahr haben sich die Helfer vorgenommen, die Anzahl der Pakete auf 100 zu verdoppeln. „Damit das gelingt, sind wir auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen“, sagt Martin Börner. Zur Finanzierung der Lebensmittel und Spielzeuge für die Kinder wird um eine Spende gebeten.

Die Spende kann erfolgen auf das Konto des Rotary Clubs Henstedt-Ulzburg bei der Sparkasse Südholstein, IBAN: DE92 2305 1030 0510 5202 99. Bei Angabe von Namen und Adresse im Verwendungszweck kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.