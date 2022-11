Tierheim Straßentiger: Frauchen gestorben: Wer gibt Fillie ihre Kuscheleinheiten?

Norderstedt. Das Frauchen von Fillie ist vor Kurzem verstorben, sodass das Tierheim Straßentigerfür die etwa zehn Jahre alte Katze ein neues Zuhause sucht. Sie ist eine schmusige Katze, die sich gern streicheln und kraulen lässt. Allerdings wirkt sie immer noch sehr gestresst, da ihr Frauchen nicht mehr da ist.

Im neuen Zuhause wird sie sich am Anfang bestimmt viel verstecken bis sie sich eingewöhnt hat. Zumindest verhält sie sich so im Tierheim. Wird sie in ihrem Versteck angesprochen, lässt sie sich dann auch kraulen und entspannt sich.

Tierheim Frauchen gestorben: Wer gibt Fillie ihre Kuscheleinheiten?

Die bis auf ein paar weiße Brusthaare komplett schwarze Katze hat bis vor einiger Zeit mit ihrem Sohn zusammen gelebt, der vermutlich aufgrund eines Unfalls verstorben ist. Fillie hat noch ein bisschen viel auf den Rippen, aber mit etwas Bewegung sollte sich das schnell geben.

Tierheim: Fillie hat ein Lieblingsfutter

Auch wenn sie nicht danach aussieht, aber die Katzendame isst nicht alles, was ihr vorgesetzt wird. Sie ist wählerisch, was die Futtersorten angeht.

Das Tierheim gibt gern etwas von ihrem Lieblingsfutter dem neuen Besitzer mit. Für sie wird ein kinderfreies Zuhause mit Freigang in verkehrsruhiger Lage gesucht.

Vermittlung: Straßentiger Nord e.V., Tel: 040/333 888 83, www.strassentiger-nord.de