Corona-Katze Lotta braucht jetzt ein Zuhause für immer

Elmshorn. Die zweijährige Katzendame Lotta ist ein typisches Coronaopfer. Sie wurde wohl unüberlegt während der Pandemieanfänge angeschafft und über Kleinanzeigen herumgereicht. Im letzten Zuhause konnten die nötigsten Tierarztkosten für die Kastration und die anfallenden Impfungen nicht bezahlt werden, sodass sie letztendlich im Verein Tierschutz Elmshorn und Umgebung abgegeben wurde.

Der Tierschutzverein Elmshorn ist für Lotta eine Chance auf ein besseres Leben

Im Tierhiem hat Lotta schon etwas von ihren Ängsten verloren.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Für Lotta ist der Weg ins Tierheim womöglich sogar ein Glücksfall. Denn der Verein hofft nun, dass Lottas Kariere als Wanderpokal durch die Abgabe im Tierheim nun ein Ende gesetzt wurde und sie jetzt die Chance auf ein dauerhaftes Zuhause hat.

Lotta soll zukünftig mehr Beständigkeit und Sicherheit bekommen

In dem neuen Zuhause soll die kleine Lotta zum ersten Mal in ihrem Leben Beständigkeit und Sicherheit erfahren, sodass sie ihre immer noch sehr großen Ängste vor allem Neuen und auch ihre Schreckhaftigkeit weiter verliert.

Seitdem sie im Tierheim ist, konnte sie schon etwas auftauen hat sich bereits zu einer extrem anhänglichen kleinen Schmusedame entpuppt, die einem am liebsten gar nicht mehr von der Seite weichen möchte.

Lotta entpuppt sich zu einer schmusigen und anhänglichen Katzendame

Durch die vielen Besitzerwechsel hat Lotta Verlustängste entwickelt.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Durch die vielen Besitzerwechsel hat sie verständlicherweise auch einiges an Verlustängsten entwickelt und möchte sich immer wieder rückversichern, dass ihre Bezugspersonen noch da sind. Umso wichtiger ist es für die Katze, dass sie nun ein ruhiges Zuhause auf Lebenszeit bekommt, in dem sie Tag und Nacht viel Nähe bekommen kann, möglichst mit Freigang in einer ruhigen Umgebung. Die Kinder im neuen Zuhause sollten nicht mehr ganz so klein sein. Andere Katzen sind ihr momentan gar nicht geheuer, daher wäre eine Zweitkatze (vorerst) noch nicht geeignet.

Vermittlung:

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/84921, www.tierheim-elmshorn.de