Das Wetter in Norderstedt wird ungemütlich, Glätte auf Straßen und Wegen. Wann besonders aufgepasst werden muss.

Wetter Norderstedt Schneeregen nachts: Achtung, Glatteisgefahr in der Region!

Norderstedt. Es wird ungemütlich in Norderstedt und Umgebung. Das Wetter wird winterlich, außerdem ist mit Glatteis zu rechnen. Das sagt Markus Eifried, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

„Am heutigen Montagabend nimmt die Bewölkung zu. Nachts sinken die Temperaturen auf minus 2 Grad in der Luft, am Boden minus 4 Grad. Es gibt leichten Regen, der punktuell in Schneeregen und Schnee übergehen kann“, sagt Eifried.

Wetter Norderstedt: Achtung, Glatteisgefahr in der Region!

Das bedeutet: In der Nacht zu Dienstag und auch noch am Dienstagmorgen gibt es in Norderstedt und Umgebung eine erhöhte Glatteisgefahr. Die gibt sich im Laufe der Morgenstunden dann aber. „Gegen 8, 9 Uhr wird das dann vorbei sein“, sagt Markus Eifried. Die Temperaturen steigen dann im Laufe des Dienstags auf 3 bis 4 Grad, es wird ein stark bewölkter Tag, zeitweise ist Regen möglich.

Die Glatteisgefahr ist laut Prognosen dann erst einmal gebannt. Der Mittwoch wird wärmer, die Temperaturen steigen auf 7 Grad, es wird „ein recht wolkenverhangener, aber meist trockener Tag“, sagt Markus Eifried.

Wetter Norderstedt: Am Donnerstag steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 10 Grad

Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 10 Grad. Es ist mit wechselnder Bewölkung und einigen Schauern zu rechnen.

So ähnlich sieht auch der Trend für Freitag und das Wochenende aus. Markus Eifried rechnet mit Temperaturen von 8 bis 9 Grad und eher wolkigen Novembertagen.