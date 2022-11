Energie, direkt aus dem Ort, sicher und bezahlbar: Was nötig ist, um das in Tangstedt umzusetzen. Vorbild ist Klinkrade.

Tangstedt. Energie ist aktuell ein dringendes Thema – auch in Tangstedt. Doch welche lokalen Lösungen für eine klimafreundliche Energieversorgung gibt es? Kann Energie direkt aus dem Ort sicher und bezahlbar sein?

Wie genau das funktionieren kann, beantwortet die Initiative „bewirk – Gemeinsam fürs Klima“ zusammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Experten in Tangstedt bei einer „Ideensession“ zu gemeinsamer klimafreundlicherer, sicherer und bezahlbarer Energieversorgung am Donnerstag, 1. Dezember, von 19 bis 21 Uhr, in der Tangstedter Mühle an der Hauptstraße 96.

Energiepreise: Tangstedt diskutiert Gründung einer Energiegenossenschaft

Als Experte für genossenschaftliche Energieversorgung in ländlich geprägten Gemeinden ist Manfred Wulf von der Heizhütte Klinkrade zu Gast. Er ist Vorstandsvorsitzender der erfolgreichen Energiegenossenschaft, die mithilfe eines Nahwärmenetz und Blockheizkraftwerkes viele Häuser in der Gemeinde Klinkrade mit klimafreundlicher und bezahlbarer Wärme versorgt.

Wulf gibt Einblicke zu verschiedenen möglichen klimafreundlichen Energiequellen aus und für Tangstedt, die Schritte, um diese nutzbar zu machen und die dafür nötigen Organisationsformen. Im Anschluss werden unter professioneller Anleitung konkrete Ideen für Tangstedt formuliert.

„Viel Potenzial für lokale und unabhängige Wärme“

„Das Heizhütte Nahwärmenetz aus Klinkrade ist ein konkretes Beispiel und damit eine gute Anregung, um über die Möglichkeiten gemeinschaftlicher Wärme- und Energieversorgung in Tangstedt zu sprechen. Hier gibt es viel Potenzial für lokale und unabhängige Wärme und gut für das Klima ist es auch“, sagt Stefan Mauel, Mitinitiator der Veranstaltung und Gemeindevertreter für Bündnis 90/Die Grünen in Tangstedt.

Die Initiative „bewirk – Gemeinsam fürs Klima“ können Bürgerinnen und Bürger bereits am Freitag, 18. November kennenlernen. Von 11 bis 15 Uhr wird es die „Bewirk“-Ausstellung rund um Ideen für den Klimaschutz und erneuerbare Energien vor dem E aktiv markt Drews in Tangstedt geben.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Energiepreise: Ausstellung gibt viele Ideen für den Klimaschutz

„Bewirk – Gemeinsam fürs Klima“ aktiviert die Menschen in Schleswig-Holstein, um Klimaschutz in der eigenen Gemeinde oder Nachbarschaft gemeinsam anzugehen. Mit einer Lernwelt und guten Beispielen zum Nachmachen gibt die Initiative das nötige Werkzeug dazu an die Hand. Veranstaltungen vor Ort, kollegiale Beratung und ein landesweites Netzwerk unterstützen dabei, eine lokale Klima-Gruppe aufzubauen.

Um Anmeldung zur Ideensession unter bewirk@boell-sh.de wird gebeten, spontane Teilnahme ist aber möglich.