Kann die Heizung in Norderstedt ausgeschaltet bleiben? Zunächst ja. Doch schon bald kommt das typische November-Wetter.

Norderstedt. Heizung aufdrehen? Oder bleibt es warm genug, um sie auszulassen – und viel Geld zu sparen? Eine Schlüsselfrage in diesen Tagen in jedem Haushalt. Angesichts explodierender Energiepreise ist es ganz gut, dass in den vergangenen Tage die Temperaturen selbst nachts kaum unter 10 Grad gefallen sind. Und das im November.

Und das könnte vorerst so bleiben. „Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 14 Grad“, sagt Josef Kantuzer, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Kein Unterschied also zu den vorherigen Tagen. Es wird sogar ein Hoch im Norden erwartet. Trotzdem bleibt es erst einmal bewölkt.

Wetter Norderstedt: Sonnenschein und milde Temperaturen – dann wird es kälter

Doch am Wochenende kommt die Sonne raus. „Wir können mit viel Sonnenschein ins Wochenende starten“, sagt Kantuzer. Und es bleibt mit Temperaturen von bis zu 13 Grad weiterhin mild. „Es kann sich allerdings Nebel bilden“, sagt der Meteorologe. Aber die Heizung? Die kann man wohl noch auslassen.

Die folgenden zwei Tage soll das Wetter allerdings „dem November passgenauer“ werden. Denn die Temperaturen steigen maximal auf knapp über zehn Grad an. „Am Sonntag werden wir es mit Hochnebel zu tun haben“, sagt Kantuzer. Es soll zwar weiterhin trocken bleiben, aber es wird „trüber“, ganz ohne Sonnenschein.

Am Anfang der nächsten Woche wird der Winter bemerkbar

Am Montag geht es ähnlich weiter. Der Wind wird auffrischen, denn ein atlantischer Tiefläufer ist im Anmarsch und die Höchsttemperaturen liegen bei 10 Grad.

Am Dienstag bleibt es weiterhin trocken – mit maximalen Temperaturen von bis zu 10 Grad. „Das Wetter wird wechselhaft. Es wird eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken geben“, sagt der Meteorologe.

Wetter Norderstedt: Heizen muss wohl sein

Für Mitte der kommenden Woche gibt Kantuzer eine optionale Prognose ab: „Es ist noch unsicher, aber ab Mittwoch kann die Umstellung kommen.“ Das heißt: Mit dem erwarteten Tiefläufer könnte Regen kommen.

Es ist wohl unvermeidlich: Der Winter rückt näher. Und die Heizungen werden bald ständig laufen müssen.