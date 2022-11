Sie gaben vor, Experten für Dachreparaturen zu sein. Gutgläubige Hausbesitzer drückten ihnen tausende Euro in die Hand.

Ein echter Dachdecker bei der Arbeit – die beiden Betrüger in Norderstedt gaben sich nur als Handwerker aus und zockten tausende Euro ab.

Norderstedt. Das Norderstedter Amtsgericht verhandelt am Montag, 14. November, den Fall von zwei betrügerischen Handwerkern. Laut Anklage sollen sie mehrere Hausbesitzer in Norderstedt um tausende Euro betrogen haben.

So hatte sich eine Geschädigte im Januar 2021 auf eine Ebay-Kleinanzeige bei einem der beiden Angeklagten (29) gemeldet. Daraufhin soll dieser zum Haus der Frau in Norderstedt begeben haben, um das Dach zu reparieren.

Prozess: Betrüger-Handwerker zockten Norderstedter Hausbesitzer ab

Die Geschädigte soll dem Angeklagten 2000 Euro übergeben haben, woraufhin der Angeklagte erklärt haben soll, die Arbeiten an einem anderen Tag fortführen zu wollen. Doch der Angeklagte tauchte dort nie mehr auf.

Am 7. April 2021 soll er dann mit einem Komplizen eine weiter Frau vor deren Haus in Norderstedt angesprochen haben. Sie erklärten ihr, das Dach müsse repariert werden – was reine Erfindung war.

Prozess: Sie erfanden Schäden und reparierten sie mangelhaft

Die Männer sollen der Geschädigten ihre „Dienste“ unter Forderung einer Vorschusszahlung von 2000 Euro angeboten haben. Als die Frau ihnen das Geld gab, machten sich die Männer an die Arbeit und gaben schließlich vor, sie fachgerecht verrichtet zu haben.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch die „Reparatur“ war nicht erforderlich gewesen und war obendrein mangelhaft ausgeführt worden. Der Prozess beginnt 9.30 Uhr im Saal F des Amtsgerichtes.