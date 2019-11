Norderstedt. Beim traditionellen Zipfelmützenlauf um den Norderstedter Stadtparksee am Donnerstag, 5. Dezember, geht es um vieles – aber bestimmt nicht ums Gewinnen. Auf der fünf Kilometer langen Strecke warten an elf Haltepunkten Glühwein, Würstchen und Kekse auf die Zipfelmützenträger. Weihnachtliche Musik sorgt für die passende Atmosphäre. „Die Zeiten werden nicht gestoppt, die Teilnehmer können so lange, wie sie möchten, auf der Runde verweilen“, erklärt Dagmar Buschbeck von der Veranstaltungsagentur Rattenscharf. Die rote Kopfbedeckung ist ein Muss, sie ist im Beitrag enthalten und wird bei der Anmeldung oder am Veranstaltungstag verteilt. Wer möchte, darf sich zusätzlich verkleiden. In den vergangenen Jahren nahmen zahlreiche Weihnachtsmänner, Engel, Tannenbäume und Rentiere an der Veranstaltung teil. Das einfallsreichste Kostüm gewinnt einen Preis.

Los geht es um 18.30 Uhr im Arriba-Strandbad. Als Erstes starten die Läufer, gefolgt von den Walkern, und etwa zehn Minuten später stoßen die Spaziergänger dazu. „Wir wollen vermeiden, dass es zu längeren Staus an den einzelnen Stationen kommt, deshalb starten wir in mehreren Wellen“, sagt Dagmar Buschbeck.

Um sich bei der Zipfelmützen-Nacht anzumelden, gibt es zwei Möglichkeiten: Die direkte Anmeldung erfolgt bei Zippel‘s Läuferwelt an der Ulzburger Straße 375 in Norderstedt. Die Teilnehmer erhalten in der Filiale ihre Startnummer sowie die obligatorische Zipfelmütze. Option Nummer zwei ist die Online-Anmeldung. Unter www.norderstedt-weihnachten.de gelangt man auf das Portal „vonrace result“. Die Startnummer erhält man dann allerdings erst am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr.

Die Startgebühr beträgt für Kinder bis zehn Jahre sechs Euro. Alle anderen Teilnehmer zahlen acht Euro. Nachmeldungen sind noch bis eine halbe Stunde vor dem Start gegen eine zusätzliche Gebühr von vier Euro möglich – es sei denn, das Teilnehmerlimit von 700 Startern ist bereits erreicht.