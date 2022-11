Großgemeinde will seinen Bürgern das Radfahren attraktiv machen. Wie das gehen soll und was das Gremium dazu beiträgt.

Jens Daberkow, Ortsvorsitzender des ADFC, am Heideweg, der ersten Fahrradstraße der Gemeinde. Der ADFC sitzt auch im neuen Fahrradforum.

Henstedt-Ulzburg. In der Großgemeinde wurde jetzt das Fahrradforum gegründet. Das Gremium soll bei der Mobilitätswende in Henstedt-Ulzburg ein wichtige Rolle spielen. Maßnahmen zur Radverkehrsförderung sollen hier initiiert und in der Umsetzung begleitet werden.

Das Forum setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien, dem ADFC und der Verwaltung, sowie den Behindertenbeauftragten, dem Seniorenbeirat, dem Beirat für Inklusion und dem Kinder- und Jugendparlament zusammen. Auch die Polizei ist Mitglied des neuzusammengekommenen Forums, um aus der Praxis kommend die Verkehrssicherheit der Maßnahmen zu begleiten.

Radverkehr: Mobilitätswende – Henstedt-Ulzburg gründet ein Fahrradforum

Das Forum wird sich zukünftig drei Mal im Jahr in zunächst nicht-öffentlicher Runde zusammensetzen. Einmal jährlich ist eine Chancen- und Mängelfahrradtour geplant, um die erreichten Erfolge zu begutachten und auf die noch zu behebenden Probleme hinzuweisen.

Das Fahrradforum ist als Expertengremium für den Radverkehr zu betrachten und nimmt eine beratende Funktion für die Ausschüsse ein. Eigene Entscheidungen über die Umsetzung von Maßnahmen können somit nicht getroffen werden.

Radverkehr: Steigerung um über 10 Prozent am Verkehrsaufkommen geplant

Anfang des Jahres hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ein Radverkehrskonzept beschlossen. Ziel ist, den Anteil des Radverkehrs am werktäglichen Verkehrsaufkommen von aktuell 14 auf 25 Prozent zu steigern. Um das zu erreichen, muss für den Radverkehr mehr Platz im Straßenraum geschaffen werden.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

44 Einzelmaßnahmen wurden daher vom Planungs- und Bauausschuss verabschiedet, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Ein Hauptradroutennetz soll Fahrradfahren attraktiver machen.