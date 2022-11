Kreis Segeberg. Die Top-Auszubildenden des Landes Schleswig-Holstein wurden am Donnerstag von den drei Industrie- und Handelskammern in der ACO Thormanhalle in Büdelsdorf im Beisein von Ministerpräsident Daniel Günther geehrt. Und die Azubis aus Norderstedt und dem Kreis Segeberg von der IHK zu Lübeck waren unter den Landesbesten gut vertreten.

Auf Basis der Abschlussnoten werden die Top-Azubis des Landes ermittelt. Landesbeste oder Landesbester wird, wer im Ausbildungsberuf aus beiden Prüfungszeiträumen die landesweit höchste Punktzahl erreicht.

Ausbildung: Top-Azubis des Landes – Fünf kommen aus Norderstedt

Aus Norderstedt kommen fünf Top-Azubis: Als Industriemechaniker holte sich den Titel Ole Ay von der Norbulb Sprinkler Elemente GmbH. Emma Bonitz von der Volkswagen Originalteile Logistik wurde Landesbeste als Fachkraft Lagerlogistik, Monique Garcia Weiße von Johnson&Johnson als Biologielaborantin. Daniel Osipovic von den Stadtwerken wurde als Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Landesbester, sein Stadtwerke-Kollege Niklas Rieck als Informations-Elektroniker.

Lukas Gerngroß vom Forschungszentrum Borstel ist Landesbester als Telekommunikations-Kaufmann, Till Jonas Pauls von „Das Druckwerk“ in Bad Segeberg wurden landesbester Buchhändler-Azubi.

Stadtwerke Norderstedt haben gleich zwei Landesbeste

Landesweit verzeichnen die IHKs zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck 8839 Absolventinnen und Absolventen 2022. „Den Landesbesten gehört unser größter Respekt für diese Spitzenleistungen. Sie haben die Weichen für ihre Zukunft gestellt und glänzende Berufsaussichten. Außergewöhnliche Erfolge müssen in einem außergewöhnlichen Rahmen gefeiert werden“, sagte Knud Hansen, Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein.

79 von 93 Landesbesten waren gekommen, um ihre Urkunden und Glaspokale von Ministerpräsident Daniel Günther und den IHK-Spitzen entgegenzunehmen. Zu Gast waren nicht nur die Top-Azubis mit ihren Angehörigen. Auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen, Landtagsabgeordnete und Vertreter zahlreicher Institutionen feierten mit. „Sie gehören nun zu den ohnehin stark begehrten Fachkräften und haben sich zusätzlich durch Ihr überdurchschnittliches Engagement alle Türen geöffnet“, sagte der Ministerpräsident.

8839 Absolventen – Fachkräfte, die im Land dringend gebraucht werden

„Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen, Ihr Einsatz sind ein Gewinn für die Wirtschaft und die Gesellschaft gleichermaßen. Mein Wunsch ist natürlich, dass Sie unserem Land, möglicherweise ja auch langfristig Ihren Ausbildungsbetrieben erhalten bleiben.“ Neben den Sorgen um steigende Energiepreise ist der Fachkräftemangel das existenzielle Risiko für Unternehmen in Schleswig-Holstein.

„Nur mit gut ausgebildeten Fachkräften lassen sich die großen Herausforderungen dieser Zeit lösen – vom Klimawandel über die Energie-Krise bis hin zum demografischen Wandel“, betonte Knud Hansen. Zwar sind im Ausbildungsjahr 2022 mehr Ausbildungsverträge zustande gekommen als im Vorjahr. Dennoch liegen die Zahlen um rund 12,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Ausbildung: Berufliche und akademische Bildung gleichwertig

Dass die Landesregierung im Koalitionsvertrag die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung hervorhebt, begrüße die IHK ausdrücklich. Dieser Schritt sei auch notwendig, „denn wir wissen, dass sich der Fachkräftemangel weiter beschleunigen wird und der Wirtschaft schon heute vor allem Beschäftigte auf Fachkräfteniveau fehlen“, so Hansen weiter. Mit ihren Chancen zur beruflichen Weiterbildung sei eine Duale Ausbildung eine gute Alternative zum Studium.