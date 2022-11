Henstedt-Ulzburg. Sie werden von der Flut der Anfragen für Deutsch-Kurse überwältigt: Die Verantwortlichen der Volkshochschule in Henstedt-Ulzburg. Sie können nicht so viele Deutsch-Kurse geben wie notwendig – weil einfach die Dozentinnen und Dozenten für den Unterricht fehlen.

Das Team des Deutsch-Fachbereiches unter der Leitung von Ramona Bücker arbeitet am Anschlag. Derzeit könnten täglich um die 300 Menschen in 15 sogenannten „Integrations-EOK und STAFF-Kursen“ mit Deutsch-Sprachunterricht versorgt werden. „Mittlerweile müssen wir allerdings die täglich neuen Kursbewerberinnen und -bewerber auf mehrere Monate vertrösten, denn für den benötigten Ausbau des Angebotes fehlt es vor allem an Lehrpersonal.“

Ukraine: Deutsch-Kurse ausgebucht: Lehrkräfte händeringend gesucht

Um eine möglichst gute Integration der Geflüchteten in unserer Region zu gewährleisten, ist das Erlernen der deutschen Sprache unumgänglich. Und die erste Adresse dafür sind nach wie vor die Volkshochulen, die in Schleswig-Holstein allein in 2022 ihre Angebote in diesem Bereich verdoppelt haben.

Ramona Bücker appelliert deshalb an die Bevölkerung: „Wer über Lehrerfahrungen im Bereich Sprachvermittlung verfügt, möge bitte schnellstmöglich mit uns Kontakt aufnehmen! Je nach den Qualifikationsanforderungen der jeweiligen Kursformate finden wir bestimmt eine gut passende Aufgabe für alle Bewerberinnen und Bewerber!“

Dringende Unterstützung braucht das VHS-Team übrigens auch in ihrem Förderzentrum für Kinder- und Jugendliche. Auch hier geht es um Deutsch. Sowohl für den Bereich Deutsch-Nachhilfe als auch für den Legasthenie-Förderunterricht in Kleingruppen werden versierte Dozenten händeringend gesucht.

Infos und Anmeldung bei Ramona Bücker unter 04193/755 30 03 oder buecker@vhs-hu.de