Torsten Zwingenberger - New Orleans Jazz völlig neu interpretiert

Die New Orleans Shakers sind eine Band aus international bekannten Musikern. Wie sie das Bürgerhaus in zum Brodeln bringen wollen.

Die New Orleans Shakers (von links): Torsten Zwingenberger, Franz Blumenthal, Thomas l'Etienne und Lorenz Boesche. Sie treten am 12. November im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus auf.

Henstedt-Ulzburg. Für manche mag New Orleans Jazz etwas angestaubt klingen. In Henstedt-Ulzburg aber tritt eine Band auf, die zeigt, wie quicklebendig diese Musik heute noch sein kann. Der Schlagzeuger Torsten Zwingenberger und seine New Orleans Shakers passen nicht in das Klischee der Alt-Männer-Bands. Am Sonnabend, 12. November, gastiert das Quartett auf Einladung des Kulturvereins Forum im Bürgerhaus.

Die New Orleans Shakers gibt es bereits seit 1976, aber wirklich aktiv ist die Band nur an wenigen Wochen im Jahr. Denn Torsten Zwingenberger und Saxophonist und Klarinettist Thomas l’Etienne, die diese Band bereis als Jugendliche gegründet haben, sind eigentlich weltweit mit ganz anderen Projekten unterwegs.

New Orleans Shakers -alten Jazz völlig neu interpretiert

Thomas l’Etienne lebt in Hamburg und Rio de Janeiro, ist einerseits ein vielbeschäftigter Gaststar namhafter Jazzformationen, andererseits ein fester Bestandteil der brasilianischen Choro-Szene. Auf einigen Alben hat er die Stile vereinigt: Traditioneller Jazz mit brasilianischer Musik ergibt gemixt einen mitreißenden Sound.

Torsten Zwingenberger, der im Laufe seiner Musikerkarriere zahlreiche Schallplattenpreise gewonnen hat, ist mit seinen Bands Berlin 21 und 4TET unterwegs, mit denen er sich moderneren Jazzstilen widmet. Dafür hat er eine Schlagzeugtechnik entwickelt, die er „Drumming 5.1“ nennt: Er hat das klassische Drumset um vielfältige Percussion-Instrumente erweitert, die er mit artistischer Präzision aller vier Gliedmaßen bespielt. Außerdem begleitet Torsten seinen Bruder, den Boogie-Piansten Axel Zwingenberger, bei Konzerten oft auf dem Schlagzeug. Als Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts im Hamburger St. Pauli Theater zusammen mit Axel Zwingenberger auftrat, spielte er auf dem Drumset, dass Torsten Zwingenberger ihm zur Verfügung stellte.

Die Liebe zum New Orleans Jazz ist das Fundament dieser Band

Die Liebe zum New-Orleans-Jazz ist das Fundament der New Orleans Shakers. Torsten Zwingenberger und Thomas l’Etienne sind zusammen in der Preservation Hall in New Orleans aufgetreten und treffen sich immer mal wieder, um gemeinsam zu musizieren. In Henstedt-Ulzburg wollen sie mit ihrer überschäumenden Spielfreude das Publikum mitreißen. Unterstützt werden sie dabei von Lorenz Boesche am Klavier und Franz Bumenthal am Kontrabass. Beide sind ebenfalls international erfahrene Musiker, die zum langjährigen Stammpersonal der New Orleans Shakers gehören.

Torsten Zwingenbergs New Orleans Shakers, Sonnabend, 12. November, 20 Uhr, im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg,, Beckersbergstraße 34. 22 Euro Eintritt. Vorverkauf bei der den Buchhandlungen Rahmer in Henstedt-Ulzburg und Fiehland in Kaltenkirchen.