Polizei Schleswig-Holstein: Diebe stehlen Jaguar im Wert von 40.000 Euro

Kayhude. . Diebe haben in Kayhude ein hochwertiges Auto gestohlen. Die Täter stahlen einen Jaguar im Wert von etwa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das blaue Fahrzeug mit SE-Kennzeichen sei am Mittwoch zwischen 18.50 und 20.10 Uhr entwendet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto war an der Segeberger Straße geparkt worden. „Auffällig an dem Fahrzeug dürften die Fünf-Speichen-Felgen der Marke Arden sein“, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei stellt Zunahme der Diebstähle von teuren Autos fest

Eine Spezialeinheit der Pinneberger Kripo für komplexe Ermittlungen hat den Fall übernommen. Dort laufen alle Informationen über Autodiebstähle in der Polizeidirektion zusammen. Im Hamburger Umland sind in den vergangenen Monaten immer wieder teure Auto gestohlen worden. Die Ermittler vermuten professionelle Banden hinter den Taten.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in Kayhude am Tattag oder auch davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen Hinweise unter 04101/2020 entgegen.