Santiano kehrt zurück auf den Kalkberg – genau wie die Schlagernacht

Bad Segeberg. Große Konzerte werfen ihren Schatten voraus: Wenn Winnetou die Kalkbergarena in Bad Segeberg nicht für seine Ausritte bei den Karl-May-Spielen benötigt, ist die Open-Air-Bühne einer der begehrtesten Auftrittsorte für die Stars des Pop und Schlager in Deutschland.

Was jetzt schon klar ist: Santiano kommt! Die erfolgreichste deutsche Band wird ihre Fans in Bad Segeberg wieder begeistern – den Sonnabend, 13. Mai, sollten sie sich dick im Kalender anstreichen. Dann wird das norddeutsche Quintett wieder windgegerbte Seemanns-Lieder in der typischen Mischung aus rockigem Sound, einzigartigen Refrain-Chören und emotionalen Texten über Zusammenhalt, Fairness und Loyalität über die Kalkbergbühne schmettern.

Santiano feiert Jubiläum auf dem Kalkberg

Feiern ihr zehnjähriges Bestehen in Bad Segeberg: Santiano, hier beim Auftritt in diesem Jahr.

Foto: Florian Büh

Und das Konzert am 13. Mai wird für die Santiano-Fans auch aus einem anderen Grund ganz besonders sein – denn die Band feiert auf dieser Jubiläumstour das zehnjährige Bestehen der Band. Eine Dekade voller Chart-Erfolge und ausverkaufter Konzerthallen liegt hinter den Nordmännern. Fast vier Millionen verkaufte Tonträger, vier Nummer-eins-Alben, etliche Gold-, Platin- und Diamant-Awards und einige der begehrtesten Musik-Auszeichnungen, etwa vier Echos, haben sie im Kielwasser.

Die Konzerte in der Kalkbergarena zählen sicher zu den eindrucksvollsten der Band, die live für ihre Urgewalt und Leidenschaft zur Musik bekannt ist. In diesem Jahr spielten die Küsten-Rocker gleich zwei ausverkaufte Konzerte in der Kalkbergarena, am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. Mai.

Zitterpartie: Als die Konzerte von Santiano beinahe Corona zum Opfer fielen

Das Quintett aus dem Norden ist die erfolgreichste deutsche Band der letzten Jahre.

Foto: Florian Büh

Unvergessen für alle Santiano-Fans war allerdings auch die Zitterpartie, ehe es zu den Auftritten kommen konnte. Santiano-Frontmann Björn Both war nämlich auf der Tour positiv auf Corona getestet worden – eine Woche vor den Segeberger Konzerten. Tagelang war unklar, ob Both sich rechtzeitig würde freitesten können. Erst kurz vor dem ersten Auftritt war klar: Die Konzerte finden statt.

Dabei zeigte sich, wie generationsübergreifend Santiano funktioniert: In der Kalkbergarena sangen Großeltern mit ihren Enkeln, Familien, Paare, Freunde gemeinsam die Hits der fünf Jungs mit. Santiano-Konzerte sind eine Gemeinschaftserlebnis, bei dem gemeinsam gelacht, lauthals mitgesungen, getanzt und gefeiert wird – bis auch der allerletzte Ton verklungen ist.

Der Vorverkauf für das Santiano-Konzert am Kalkberg hat bereits begonnen. Karten gibt es für einen Preis zwischen 47 und 76 Euro (zuzügl. Vorverkaufsgebühr) an allen bekannten Vorverkaufstellen und unter www.eventim.de

Schlagernacht: Beatrice Egli, Boney M. und Mickie Krause in der Arena

Schlagernacht 2019: Beatrice Egli singt in der Kalkbergarena, stilecht mit Lederfransen am Pulli.

Foto: Wolfgang Klietz

Für die Schlager-Fans in Norddeutschland ist schon eine Woche vor dem Santiano-Konzert der wichtigste Termin im Jahr in der Kalkbergarena angesetzt. Die legendäre Schlagernacht wird am Sonnabend, 6. Mai, große Namen der deutschen Unterhaltungsmusik nach Bad Segeberg führen.

„Bisher haben wir ja nur den Termin der Schlagernacht kommuniziert“, sagt Fereydun Bille-Sommer vom Veranstalter Förde Show Concept in Flensburg. Denn der ist für die treuen Fans der Schlagernacht ohnehin das wichtigste. Beim Programm des Abends ist man ohnehin nur Schlager-Größen gewohnt.

Ballermann-Stimmung und Mitsing-Pflicht

Schlagersänger Mickie Krause wird für Ballermann-Stimmung am Kalkberg sorgen.

Foto: Jan Woitas / dpa

Und so wird es auch im nächsten Jahr sein. Bille-Sommer verriet dem Abendblatt die Künstler, die bereits zugesagt haben. „Beatrice Egli ist dabei!“ Die Schweizerin, die 2013 die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewann und danach 400.000 Alben verkaufte, hat in Deutschland, besonders in ihrem Heimatland und auch in Österreich eine treue Fangemeinde.

Mickie Krause, der die Ballermann-Party, den Malle-Partysound seit Ende der 90er-Jahre entscheidend mitgeprägt hat, wird ebenfalls in Segeberg dabei sein. Der 52-Jährige („Zehn nackte Frisösen“) wollte zwar nach dem bei ihm diagnostizierten und kurierten Blasenkrebs weniger auftreten – doch die Kalkbergarena wollte er sich offenbar nicht entgehen lassen.

Santiano und Beatrice Egli nicht die einzigen Stars auf dem Kalkberg

Liz Mitchel ist bei Boney M. von der Ursprungsbesetzung übrig geblieben.

Foto: Bode, Henrik

Besonders freuen werden sich viele Fans auf Boney M., die mit Sängerin Liz Mitchell am Kalkberg auftreten werden. Die Zahl der Hits des 1975 vom deutschen Produzenten Frank Farian gegründeten Disco-Acts ist gefühlt unendlich. Bei „Daddy Cool“, „Sunny“, Rivers of Babylon“ oder „Brown Girls in the Ring“ herrscht Mitsing-Pflicht, und kaum einen wird es noch auf der Sitzschale halten.

Die Schlager-Nacht ist für die Fans eine riesige Party.

Foto: Wolfgang Klietz

Die Schlagernacht hat aber noch viele weitere Top-Namen zu bieten: Michael Holm steht auf der Kalkbergbühne, ebenso wie Anna Maria Zimmermann, Bernhard Brink, die Achim Petri Band und die Münchner Freiheit. „Und wir haben zum ersten Mal eine Udo-Linderberg-Coverband dabei: Sahnemix“, sagt Fereydun Bille-Sommer.

Der Vorverkauf für die Schlagernacht ist schon sehr gut angelaufen. „Wir sind – Stand jetzt – schon halbvoll“, sagt Bille-Sommer. Tickets zum Preis zwischen 61,50 und 71,50 Euro (zuzügl. Vorverkaufsgebühr) gibt es an allen Vorverkaufsstellen oder unter www.eventim.de online.