Jeffrey Halford und seine Band The Healers spielten gleich zweimal im Music Star am Harksheider Markt.

Norderstedt. Am Harksheider Markt ist jetzt wieder beinahe täglich Live-Musik-Spektakel. Im Music Star geben sich seit Monaten wieder Blues- und Folkmusiker aus aller Welt die Klinke in die Hand. „Wir hatten bereits 60 Live-Konzerte in diesem Jahr und werden wohl bis Ende des Jahres die 100 voll machen“, kündigt Wolfgang Sedlatschek vom Music Star an.

Allein im November sind zehn Konzerte in den urigen Räumen hinter der Ladenzeile zwischen Penny-Markt und Mongolei-Restaurant geplant.

Norderstedt: Blues mit Stetson – Jeffrey Halford und seine „Healers“

Der US-Amerikaner Jeffrey Halford aus San Francisco machte jetzt mit seinem Trio „The Healers“ gleich zweimal Station in Norderstedt. Zwischen Auftritten in Holland, Belgien und Bergedorf spielte der Bandleader jeweils zweistündige Gigs, die das Publikum begeisterten.

Seine selbst komponierten Bluesstücke erinnern an den Stil solcher Blues-Größen wie Taj Mahal, Los Lobos, George Thorogood oder Gregg Allman. Als Reminiszenz an seine texanische Herkunft tritt der leidenschaftliche Blueser immer mit Stetson auf der Bühne auf.

Balladen über das Ende des Lebens und unerfüllte Liebesgeschichten

Die klassische Dreier-Besetzung – Gitarre Bass und Schlagzeug – ergänzt Halford etwas ungewöhnlich mit einem Keyboard, das der Schlagzeuger mit einer Hand nebenbei gleichzeitig spielt. Seine Balladen, vorgetragen in erdigem Delta-Blues, handeln vom Ende des Lebens bis zu Liebesgeschichten, die meist unerfüllt bleiben.

„Norderstedt gefällt mir sehr, hier fühle ich mich wohl“, sagt der Berufsmusiker, der seit 30 Jahren ständig auf Tour ist. „Ich liebe Live-Musik“, sagt der Gitarrist und Sänger, dessen Stimme an John Mellencamp oder den irischen Blues-Musiker Van Morrison erinnert.

Am 26. Oktober kommt die englische Combo Catfish

Die nächsten Konzerte im Music-Star folgen Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch, 26. Oktober, ist die englische Blues-Combo Catfish hier zu Gast. Danach macht die deutsch-US-amerikanische Soulband Tanquoray am Sonnabend, 29. Oktober, hier einen Konzert-Halt.

Der November startet mit der Harfenspielerin Lisa Canny aus Irland, die wie am Donnerstag, 3. November, wie einst Janis Joplin die Bühne rocken wird. Und einen Tag später, am 4. November, spielt hier der 56 Jahre alte Dudley Taft, der vom Aussehen an ZZ Top erinnert, aber aus bester, republikanischer Familie stammt. Er ist der Urenkel von William Howard Taft, der vor 110 Jahren vier Jahre lang Präsident der USA war. Sein Musikstil reicht von ZZ Top über Joe Bonamassa bis hin zu Stevie Ray Vaughan.

Norderstedt: Der Eintritt ist frei, Besucher können Geld spenden

Alle Konzerte im Music-Star beginnen um 20 Uhr und der Eintritt ist wie immer frei. Während des Konzertes können die Besucher bei einer Sammlung nach Lust und Laune oder wie es ihnen gefällt Geld spenden.