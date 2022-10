Wetter Norderstedt: Nebel, Regen - aber auch Sonne und 18 Grad

Norderstedt. Sonne, Wolken, Wind, Nebel sowie Regen und eventuell auch ein Gewitter – der Herbst zeigt sich in seiner gesamten Bandbreite. Wie das Wetter in Norderstedt und Umgebung in den nächsten Tagen genau wird, verrät uns Thore Hansen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Laut dem Wetterexperten sieht der Freitag nach einem grauen Tag aus. „Es wird stark bewölkt sein und hin und wieder einzelne Schauer geben“, so Hansen. Die Sonne werden wir deshalb durch die Wolken nicht zu Gesicht bekommen. Allerdings sollen die Außentemperaturen bei maximal 17 Grad milde bleiben. „Außerdem wird ein schwacher Wind aus südlicher Richtung wehen“, sagt Hansen.

Wetter Norderstedt: Trockener Sonnabend mit 18 Grad

Am Sonnabend wird es einen „trockenen Start in den Tag mit maximal 18 Grad geben“, so der Meteorologe. Es soll zwar wolkig bleiben, aber es kommen auch kurze Auflockerungen, bei denen die Sonne durchscheint. „Die zweite Hälfte des Tages wird jedoch unbeständig“, sagt Hansen. Mehrere Schauer werden erwartet und ein schwacher Wind aus Süd-West bleibt.

Der Sonntag soll neblig beginnen. „Danach bleibt es bewölkt mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken“, so Hansen. Die Höchsttemperaturen für Sonntag liegen bei 18 Grad. Der Meteorologe führt fort: „Zum Abend hin wird es etwas Regen geben und der Wind weht schwach weiterhin aus südlicher Richtung.“

Wetter Norderstedt: Nächste Woche bleibt es ungewöhnlich mild

Der Start der kommenden Woche soll mit maximalen 19 Grad etwas gemäßigter sein. Die Wolken überwiegen am Montag, aber die Sonne solle sich trotzdem vereinzelt zeigen. „Am Nachmittag werden einzelne Schauer erwartet“, sagt Hansen.

„Die Tendenz für die kommende Woche wird mit ungewöhnlich milden Temperaturen für diese Jahreszeit fortgesetzt“, so Hansen. Es bleibt unbeständig, aber es soll trotzdem nächste Woche auch freundlichere Abschnitte geben.