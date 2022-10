Umwelt Norderstedt: Der Adenauerplatz – ein unbekannter, vernachlässigter Ort

Norderstedt. Wir von der Redaktion Norderstedt wollen mit Ihnen, unseren Lesern und Leserinnen, noch stärker in den Austausch kommen. Welche Themen bewegen die Stadt, liegen Ihnen am Herzen, sollten wir aufgreifen? Auf unseren ersten Aufruf haben sich zahlreiche Leser und Leserinnen mit Vorschlägen gemeldet. Wir greifen diese Ideen und Wünsche auf, recherchieren dazu, was manchmal Zeit braucht. Beginnen wollen wir mit einer Anregung von unserem Leser Herbert Stefanowski. Niemand kennt den Adenauerplatz in Norderstedt, es gibt kein Straßenschild, der Platz ist heruntergekommen, heißt es in seiner Mail – Anlass für uns, den Platz unter die Lupe zu nehmen.

Ehre macht er ihm wahrlich nicht. Man mag ja zu Konrad Adenauer stehen, wie man will, doch der „Alte“ war immerhin Deutschlands erster Bundeskanzler. Der Adenauerplatz in Norderstedt erinnert an den Kanzler, der von 1949 bis 1963 die Regierungsgeschäfte führte und eine ganze Ära geprägt hat.

Adenauerplatz Norderstedt: Ein Straßenschild mit dem Namen sucht man vergebens

Prägend ist der kleine Platz am Ende des Herold-Centers gegenüber dem Parkplatz des Coppernicus-Gymnasiums nun wirklich nicht. Wer den Platz bei Google Maps sucht, wird ihn finden, zumindest ist er auf dem interaktiven Stadtplan markiert. Doch dort angekommen, sucht man ein Straßenschild mit dem Namen des Platzes vergeblich. Namenlos verbirgt sich die kleine Fläche zwischen dem Ende der Europaallee und der Coppernicusstraße.

Verlassen wirkt die Fläche, graue Pflastersteine, aus den Spalten wuchert Gras. Halbrunde Steinköpfe ragen aus dem Pflaster hervor, zum Teil mit Moos besetzt. Eine halbrunde Sitzfläche mit zwei Stufen, ebenfalls aus grauem Stein und ebenso verwittert wie die Steinköpfe, ergänzt das gestalterische Ensemble – Überreste eines Wasserspiels, für das es sogar einen Architektenwettbewerb gegeben hat. Doch das Kunstobjekt im öffentlichen Raum hat sich in eine wenig einladende und etwas vernachlässigte Brache verwandelt.

Allerdings sieht die Zukunft deutlich freundlicher aus, denn: Dem Adenauerplatz kommt eine wichtige Entree- und Aufenthaltsfunktion zu. Die Vorderseite des Bildungshauses, das die Stadt hier für gut 47 Millionen Euro bauen will, orientiert sich zum Adenauerplatz.

Adenauerplatz Norderstedt: Als Entrée zum Bildungshaus bekommt der Platz Bedeutung

Der heute noch als Rückseite des Herold-Centers wahrgenommene Platz soll aufgewertet werden. Er wird das Entrée zum Bildungshaus darstellen. Zum Willy-Brandt-Park, der zurzeit ebenfalls neu gestaltet wird, sind ein Café mit Außenplätzen oder Lesegärten im Gespräch.

Der erste Spatenstich für das Bildungshaus soll im Sommer 2023 erfolgen, fertig sein soll es im Frühjahr 2025. Dann wird auch der etwas verwahrloste Adenauerplatz ein hübscheres Gesicht haben.