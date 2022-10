Wetter Norderstedt: Ein bisschen Altweibersommer

Norderstedt. Jeder Herbst trägt einen kleinen Hoffnungsschimmer in sich. Der Name: „Altweibersommer“. Mit so einem Wetter können wir in den nächsten Tagen in Norderstedt und Umgebung rechnen – zumindest ein bisschen. Andreas Tschapek, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, hat die Aussichten für die Woche.

„Der morgige Dienstag startet ein bisschen bewölkt, aber dann lockert es sich auf“, sagt der Experte. Temperaturen um 18 Grad werden erreicht.

Wetter Norderstedt: Ab Mittwoch macht sich Hochdruckeinfluss bemerkbar

Ab Mittwoch macht sich dann ein Hochdruckeinfluss bemerkbar. Und das bedeutet: „Mittwoch bis Freitag bekommen wir vermehrt Sonne“, so Andreas Tschapek. Von „Altweibersommerwetter“ könne man durchaus sprechen, allerdings werden die sonnigen Tage eher kühl – am Mittwoch sinken die Temperaturen auf 14 Grad, am Donnerstag auf 12 bis 13 Grad.

Der Freitag sei die meiste Zeit über sonnig, bei Temperaturen um 13, 14 Grad. Am späteren Nachmittag und Abend werde es sich dann aber allmählich zuziehen, es gibt Schauer – ein Wetterumschwung kündigt sich an.

„Das Wetter am Wochenende wird wohl eher wechselhaft“, sagt Andreas Tschapek. Immerhin wird es wieder etwas wärmer, die Temperaturen am Sonnabend und Sonntag liegen voraussichtlich bei 15 Grad.

