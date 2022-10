Norderstedt: Stadt stellt Container für gesammeltes Laub auf

Norderstedt. Das Betriebsamt der Stadt Norderstedt bietet auch in diesem Jahr mobile Laubsammlungen an. Norderstedterinnen und Norderstedter können an verschiedenen Orten im Stadtgebiet das in Gärten und an Straßen gesammelte Laub in die bereit gestellten Container füllen.

Gartenabfälle und andere Abfälle gehören nicht in die Laub-Container, Säcke und Beutel müssen wieder mitgenommen werden. Das kostenlose Angebot richtet sich ausschließlich an Privatpersonen aus Norderstedt.

Norderstedt: Das sind die Termine für die Laubsammlungen

Laubsammlung in Harksheide: 18. Oktober bis 10. Dezember, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr + sonnabends von 8 bis 13 Uhr, Parkplatz gegenüber Kulturwerk (Zufahrt über Stormarnstraße).

Laubsammlung in Glashütte: Donnerstag, 3. November, 9 bis 15 Uhr, Parkplatz Friedhof, Hummelsbütteler Steindamm 2.

Laubsammlung in Norderstedt-Mitte: Dienstag, 8. November, 9 bis 15 Uhr, Rathausmarkt

Laubsammlung in Friedrichsgabe: Dienstag, 22. November, 9 bis 15 Uhr, Parkplatz Ecke Bahnhofstraße/ Distelweg.

Wichtiger Hinweis: Das Kastanienlaub, das von der Kastanien-Miniermotte (Cameraria ohridella) oder dem Bräunepilz (Guignardia aesculi) befallen ist, kann in die Container gegeben werden. Wegen der hohen Temperaturen, die später bei der sogenannten Rotte erreicht werden, kann das Laub problemlos weiterverarbeitet werden.

Norderstedt: Es können auch „Big Bags“ für das Laub erworben werden

Das Betriebsamt der Stadt bietet darüber hinaus kostenpflichtige Möglichkeiten an, das Laub zu sammeln und entsorgen zu lassen. Zum Beispiel die zwei Kubikmeter fassenden „Big Bags“ nur für Laub. Weitere Informationen hierzu im Internet und beim Abfallservice-Center unter der Rufnummer 040/ 535 95 800.