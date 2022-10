Aussichten versprechen kein goldenes Oktoberwetter in Norderstedt. Doch ein Hoch über Britischen Inseln macht Hoffnung.

Auch wenn das Wetter in Norderstedt regnerisch werden könnte – mit Kapuze und Regenmantel lässt sich trotzdem Zeit in der Natur verbringen.

Wetter Norderstedt Regen, Sonne, Wind: Das wird der schönste Tag am Wochenende

Norderstedt. Die Tage werden kürzer und kühler. Wie wird das Wetter am Wochenende, in Norderstedt und Umgebung? Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, verrät es uns.

Goldenes Oktoberwetter kann sie leider nicht versprechen. „Das Wetter gestaltet sich allgemein sehr wechselhaft“, sagt die Expertin. Für Freitag sei mit starker Bewölkung zu rechnen, zudem kommt Regen von der Nordsee her, den Tag über gebe es in Norderstedts Umgebung „leichte Schauer“. Die Temperaturen steigen auf nur 14 Grad. Immerhin: Es wird nicht windig.

Wetter Norderstedt: Das wird der schönste Tag am Wochenende

Am Sonnabend gibt es vormittags noch Schauer, dann aber bleibt es trocken. Der Tag wird bewölkt, die Temperaturen steigen auf milde 17 Grad. Abends kann wieder etwas Regen aufkommen.

Der Sonntag wird voraussichtlich der schönste Tag des Wochenendes. Es bleibt zwar eher bewölkt, aber „die Sonne lässt sich etwas mehr blicken“, so Franka Nawrath. „Kleine Schauer“ seien möglich, zudem frischt der Wind auf. „Mittags ist in Böen mit bis zu sieben Windstärken zu rechnen“, sagt die Meteorologin. Die Temperaturen liegen bei etwa 17 Grad.

Norderstedt: Wetter könnte sich dank Hoch über britischen Inseln bessern

Am Montag ziehen wieder Tiefausläufer durch die Region. Allerdings ist da ein Hoch über den Britischen Inseln, das mache etwas Hoffnung, dass wir kommende Woche vielleicht etwas davon abbekommen – in Form von sonnigem Herbstwetter.

