Norderstedt: Junge Musiker geben am Freitag ein Konzert

Norderstedt. Unter der Leitung der Dirigenten Frank Engelke und Wolfhard Lippke gibt der Musikverein Norderstedt unter dem Motto „Playwars – Wir zocken ins nächste Level“ nach zwei Jahren Corona-Pause wieder einen Workshop für junge Blasmusikerinnen und -musiker. Wer weiß, was Bits und Bytes sind, könne auch Es-Dur oder d-Moll voneinander unterscheiden, heißt es.

Norderstedt: Nachwuchs-Musiker verbringen eine ganze Ferienwoche miteinander

Die Nachwuchs-Bläserinnen und Bläser erhalten noch bis Freitag, 14. Oktober, morgens und nachmittags Musikunterricht und erarbeiten ein gemeinsames Konzert.

Die jungen Musiker verbringen die ganze Ferienwoche miteinander, machen gemeinsam Sport, unternehmen Ausflüge und wohnen wieder bei Mitgliedern des Musikvereins.

Das Abschluss-Konzert am Freitag, 14. Oktober, von 17 Uhr an in der Aula des Coppernicus-Gymnasiums, Coppernicusplatz 1 (am Herold-Center), ist öffentlich, der Eintritt ist frei.