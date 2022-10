Norderstedt. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Harkshörn dürfen sich jetzt auf einen nagelneuen Sportplatz an ihrer Schule freuen. Die Anlage wurde vom städtischen Amt für Gebäudewirtschaft neugestaltet. 450.000 Euro wurden in die Sanierung seit November 2021 gesteckt, die jetzt endlich den zeitgemäßen Sportunterricht mit Spielfeld, Anlauf- und Sprunggrube für Weitsprung und eine Sprint-Laufbahn an der Schule ermöglicht.

Eine besondere Herausforderung stellte bei der Umgestaltung der Boden dar. Dessen Tragfähigkeit musste zunächst nachgebessert werden. Die Rasenflächen wurden bei der Neugestaltung zudem leicht als Mulde modelliert, sodass Niederschlagswasser von den Oberflächen zunächst in diesen Mulden abfließt.

Schule Norderstedt: Grundschule Harkshörn freut sich über neue Sportanlage

Am Tiefpunkt der Fläche befinden sich unterirdisch sogenannte „Rigolen“, die dafür sorgen, dass angesammeltes Wasser allmählich und gezielt wieder in den Boden abgegeben wird. Mit dieser Technik wird eine übermäßige Vernässung des Untergrundes verhindert.

Der Moos- und Algenbildung wird entgegengewirkt, indem das Spielfeld aus dem Schatten der Bäume und somit dichter an die Laufbahn gerückt wurde. In Verlängerung des Spielfeldes an der Stirnseite befinden sich nun in Gelb farblich abgehoben eine Anlauf- und Sprunggrube für den Weitsprung. Parallel zur Längsseite des Spielfeldes, am alten Standort, wurde eine in Lila gehaltene neue Laufbahn angelegt.