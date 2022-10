In Norderstedt leben 2431 Menschen ohne Job, im ganzen Kreis 6871. Unternehmen werden vorsichtig bei Einstellungen.

Thomas Kenntemich, Leiter der Arbeitsagentur Elmshorn: Auch der demografische Wandel trägt zum Mangel an Fachkräften bei.

Kreis Segeberg. Die Arbeitslosigkeit ging im September in Norderstedt und dem Kreis Segeberg leicht zurück. In Norderstedt sind derzeit 2431 Menschen ohne Job bei der zuständigen Arbeitsagentur Elmshorn gemeldet. Das sind 42 Menschen weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote sinkt von 5,1 auf jetzt 5 Prozent. Im Kreis Segeberg insgesamt sind jetzt 6871 Arbeitslose gemeldet, das sind 193 Menschen weniger als im Vormonat. Die Quote sank von 4,5 auf jetzt 4,4 Prozent.

„Nach den Sommerferien setzt die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ein. Dies ist ein saisonaler Effekt, den wir so jährlich wahrnehmen“, sagt Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn. „Besonders ausgeprägt ist in diesem Monat der Rückgang bei den jüngeren Arbeitslosen. Vor allem der Ausbildungs-, Schul- und Studienbeginn entlasten jetzt den Arbeitsmarkt.“

Arbeitsmarkt: Ausbildungsstart: Arbeitslosigkeit sinkt im Kreis Segeberg

So ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren im September stark um 8,3 Prozent gesunken. Derzeit sind 571 junge Menschen im Kreis arbeitslos, 52 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen liegt mit 3,7 Prozent niedriger als die allgemeine Arbeitslosenquote.

Die Stellenmeldungen der Unternehmen haben sich zum Vormonat erhöht, bleiben aber deutlich unter der Anzahl des Vergleichsmonats September 2021. „Unternehmen sind bei ihren Personalplanungen vorsichtiger geworden. Die Auswirkungen von Inflation und hohen Energiepreisen machen sich aktuell noch nicht in Zahlen bemerkbar. Viele Betriebe verfügen derzeit über einen hohen Auftragsbestand, der noch abgearbeitet wird“, sagt Kenntemich. Besonders gute Beschäftigungschancen gibt es in den Gesundheitsberufen und im Erziehungswesen, der Sicherheitsbranche und technischen und handwerklichen Berufen.

Momentan ist der Auftragsbestand bei der Firmen noch groß

Die neuen Beschäftigungsdaten (Stand Ende März 2022) belegen: die Beschäftigung im Kreis Segeberg ist weiter gestiegen. 96.063 Personen waren zuletzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies entspricht einem Zuwachs von 1946 Personen innerhalb eines Jahres.

Die Wirtschaftszweige entwickelten sich dabei durchaus unterschiedlich. Während die verschiedenen Dienstleistungsbereiche, das Erziehungswesen, Baugewerbe und Gastgewerbe Beschäftigung aufbaute, gab es weniger Beschäftigte im Gesundheitswesen, Kommunikationswesen, Handel sowie Banken und Versicherungen.

Arbeitsmarkt: Baby-Boomer gehen langsam in Rente – das ist zu spüren

„Auch der Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand wird sich mehr und mehr auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen“, sagt Kenntemich. „Die junge Generation legt bei der Jobwahl mehr Wert auf eine für sie sinnhafte Beschäftigung, eine nachhaltige Unternehmensphilosophie und Arbeitsbedingungen, die eine Ausgewogenheit von Arbeit, Familie und Freizeit ermöglichen. Betriebe und Branchen werden attraktive Angebote machen müssen, um Fachkräfte überhaupt zu finden und langfristig an sich zubinden.“