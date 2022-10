Dichter Qualm im Erdgeschoss, alle Fenster geborsten. Der zweite schwere Brand in Norderstedt an diesem Wochenende.

Polizei Norderstedt Einfamilienhaus steht am frühen Morgen in Flammen

Norderstedt. Erneut hat es in Norderstedt gebrannt: Nachdem in der Nacht zu Sonnabend im Frieda-Nadig-Stieg fünf Autos unter einem Carport brannten und auch ein Endreihenhaus Feuer gefangen hatte, wurde die Feuerwehr Friedrichsgabe in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu einem Feuer am Buschberger Weg alarmiert.

Zeugen hatte dort Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet. Personen waren nicht im Gebäude. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 1.45 Uhr vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Lage. Aus dem betroffenen Einfamilienhaus drang dichter Qualm nach außen, Fensterscheiben im Erdgeschoss waren bereits geborsten.

Von der Drehleiter herunter bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen

Foto: Feuerwehr Norderstedt

Die Einsatzkräfte der Wehr erhöhten sofort die Alarmstufe und riefen zusätzlich die Kollegen der Feuerwehr Harksheide zu Hilfe. Durch den Einsatz von mehreren Atemschutztrupps, die sowohl über die Terrasse ins Erdgeschoss, als auch über die außenliegende Kellertreppe vorgingen, konnte der Brand im Keller und im Erdgeschoss zügig gelöscht werden.

Gegen 2.33 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Nach dem Abschluss von Nachlöscharbeiten und der Belüftung des Hauses konnte die Einsatzstelle gegen 4.18 Uhr an die Polizei übergeben werden und die letzten Kräfte der Feuerwehr einrücken.

Polizei Norderstedt: Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden

Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude.

Foto: Feuerwehr Norderstedt

Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache und Schadenhöhe konnten Polizei und Feuerwehr am Sonntag keine Angaben machen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.