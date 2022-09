Nahe. Die Polizei ist auf der Suche nach Umweltsündern, die etwa 70 Altreifen in Nahe achtlos in der Natur entsorgt haben. Die Hoffnung ist, dass Zeugen die oder den Täter beobachtet haben.

Offenbar wurden die Reifen am späten Montagvormittag, 26. September, abgelegt. Sie müssen in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr dort abgelegt worden sein. Tatort ist laut Polizei der Bullenkoppelredder in Nahe. Er liegt südlich von Nahe und geht in östlicher Richtung von der Bundesstraße 432 ab.

Polizei Kreis Segeberg: Umweltsünder werfen 70 Altreifen achtlos in die Natur

Ein Landwirt hatte die Reifen gefunden und gleich die Polizei alarmiert. Eine Streife der Polizeistation Nahe stellte die 70 Reifen verschiedener Größen, Hersteller und Zustände vor Ort sicher. Um derart viele Reifen zu transportieren, muss ein Transporter oder Kleinlaster im Einsatz gewesen sein.

Einen Verdacht hat die Polizei auch schon: Es besteht die Vermutung, dass die Reifen durch einen unseriösen Dienstleister von einer Kfz-Werkstatt oder einem Reifenhändler zur vermeintlich fachgerechten Entsorgung übernommen worden sein könnten.

Die Beamten der Polizeistation Nahe bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter 04535/439 99 50 melden.

