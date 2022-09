„Ocean Change 2022“: Arved Fuchs grüßt Boris Herrmann von den Färöer

Bad Bramstedt. Arved Fuchs und seine siebenköpfige Mannschaft sind in Klaksvik auf den Färöer angekommen. Von dort wird das Expeditionsschiff „Dagmar Aaen“ weiter in den Hafen von Thorhavn segeln. Dort werden am Mittwoch drei weiteren Crewmitglieder zusteigen.

Auf dem Weg von Island zu den Färöer hat Arved Fuchs auf halbem Weg erneut eine Driftboje des Deutschen Wetterdienstes ausgesetzt, die Daten zum Klima sammeln soll. Die Crew hatte die Boje bereits vor einem Jahr zu Wasser gelassen. Sie war danach jedoch an der Küste Islands gestrandet und wurde von einem Bauern geborgen. Nach einer Reparatur folgt jetzt der zweite Einsatz.

Boris Herrmann und Arved Fuchs tauschen sich übers Extremsegeln aus

Mit einem Grußwort von den Färöer wird sich Arved Fuchs am Dienstag bei dem Extremsegler Boris Herrmann melden, der am Ponton des Sandtorhafens in Hamburg sein Boot „Malizia – Seaexplorer“ taufen lässt. „Es ist mein absolutes Traumschiff“, sagte Herrmann. „Ich konnte all meine Ideen verwirklichen“. Herrmann und Arved Fuchs sind seit Jahren befreundet und tauschen sich regelmäßig übers Extremsegeln aus.

Die neuen Crewmitglieder Peter Hipp, Karsten Steinbach und Torben Hansen werden von Kopenhagen zu der dänischen Inselgruppe im Nordatlantik fliegen. Hipp gehört seit vier Jahren zur Crew und ist vom Bodensee nach Kropp bei Schleswig gezogen, um die weiten Anfahrten zur „Dagmar Aaen“ zu vermeiden.

Karsten Steinbach lebt in Laboe und kennt das Schiff seit Jahrzehnten. Der Bauunternehmer Torben Hansen ist passionierter Segler und kommt aus Wees bei Flensburg.

Nächstes Ziel von Arved Fuchs wird die Küste Westnorwegens sein. Ende September wird die „Dagmar Aaen“ im Flensburger Museumshafen zurückerwartet. Dann endet die Expedition „Ocean Change 2022“.

Geomar-Institut in Kiel veröffentlicht online die Position der „Dagmar Aaen“

Das Geomar-Institut in Kiel veröffentlicht kontinuierlich die Positionsmeldungen der „Dagmar Aaen“. Das Institut gehört zu den diversen Forschungseinrichtungen, die das Schiff als Plattform für ihre Forschungen nutzen.