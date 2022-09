Norderstedt. Tempo 30, flächendeckend, auf allen Straßen innerorts. Wenn sich Tobias Knickrehm vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Norderstedt (BUND) etwas aussuchen dürfte, dann wäre es das. Aus seiner Sicht sind die Autos in der Stadt immer noch viel zu schnell unterwegs. „Nachts brettern manche doch mit 70, 80 Sachen die Ulzburger Straße rauf und runter“, sagt Knickrehm. „Und selbst in bestehenden Tempo-30-Zonen fahren manche ebenso schnell.“

Der Umweltaktivist hätte gerne, dass die Stadt zumindest in allen Wohnvierteln Tempo-30 einführen würde. „Und von mir aus auch auf den Hauptverkehrsachsen – aber ich weiß nicht, ob das umsetzbar wäre.“ Doch momentan ist Knickrehms Wunsch schon rein rechtlich gar nicht umsetzbar. Selbst wenn Kommunalpolitik, Stadtverwaltung und alle übrigen Bürgerinnen und Bürger sich einig wären und flächendeckendes Tempo-30 befürworten würden – einfach einführen könnte die Stadt die Regelung nicht in ihren Stadtgrenzen.

Verkehr: Tempo 30 – „Am besten flächendeckend in ganz Norderstedt“

Tobias Knickrehm von der BUND Ortsgruppe Norderstedt.

Foto: Nadine Wagner

Bundesgesetzliche Regelungen stehen dem entgegen. Konkret der umstrittene Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Er erlaubt eine Umgestaltung des Straßenraums nur dann, wenn die Kommunen eine konkrete Gefährdung nachweisen können – etwa für den Radverkehr oder andere Verkehrsteilnehmer.

Knickrehm und viele weitere Verbündete in deutschen BUND-Ortsgruppen haben sich vorgenommen, das zu verändern. Tobias Knickrehm hat sich deswegen in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr in Norderstedt begeben. „Ich habe dort vorgesprochen, um mal Bewegung in die Politik und die Verwaltung zu bringen.“ Im Namen seiner BUND-Ortsgruppe hat Knickrehm die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung aufgefordert, einer neuen kommunalen Initiative für den „stadtverträglicheren Verkehr“ beizutreten.

Die Initiative würde 2021 von sieben Städten gegründet

„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ ist Titel und gleichsam Ziel der bundesweiten Initiative. Die Städte Freiburg im Breisgau, Leipzig, Aachen, Augsburg, Hannover, Münster und Ulm haben sie im Juli 2021 gegründet. Und fordern den Bund auf „umgehend die rechtlichen Voraus­setzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchst­geschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten.“

276 Städte und Gemeinden in Deutschland haben sich der Initiative mittlerweile angeschlossen. In Schleswig-Holstein sind dies Flensburg, Kiel, Schwentinental, Meldorf, Fargau-Pratjau, Klein-Gadebrügge, Ahrensburg, Plön und seit Juni 2022 auch die Kreisstadt Bad Segeberg. Nur Norderstedt eben nicht.

Norderstedt hat Tempo-30-Zonen eingerichtet – zum Blitzen

„Die Politik und die Verwaltung in Norderstedt haben meine Aufforderung nur zu Kenntnis genommen“, sagt Knickrehm. Man habe ihm eine schriftliche Antwort versprochen. Knickrehm will weiter für die Idee in der Stadt werben. „Um insbeson­dere für den Fuß- und Radverkehr die Sicherheit und Aufenthaltsqua­lität maßgeblich zu erhöhen, liegt es im Interesse der Stadt, die Kompetenz zu erhalten, Tempo 30 innerorts dort einzuführen, wo die Stadt es für erforderlich hält.“

Mit einer ähnlichen Argumentation hat Norderstedt zum Beispiel die Verkehrsüberwachung vom Kreis Segeberg in Eigenregie übernommen. Auf dem Ticket Lärmschutz konnte die Stadt es schaffen, zumindest auf den Hauptverkehrsachsen Poppenbütteler Straße und Niendorfer Straße auf Teilabschnitten Tempo-30 einzuführen – und mit Radarsäulen Raser zu ahnden.

Verkehr: Städtetag befürwortet Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Wohngebiet

Und sicher gibt es auch viele Bürgerinnen und Bürger in Norderstedt, die sich auf der einen oder anderen Straße Tempo-30 wünschen. Der Deutsche Städtetag hält die Vorschläge der Initiative für eine gute Grundlage, die in Modellversuchen erprobt werden sollte. Der kommunale Spitzenverband plädiert dafür, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit außerhalb von Hauptstraßen auszuprobieren.

Wie stehen Sie zum Thema? Auf welchen Straßen in Norderstedt sollte Tempo-30 gelten? Und auf welchen Straßen auf keinen Fall? Teile Sie uns Ihre Meinung mit unter norderstedt@abendblatt.de oder auf Facebook