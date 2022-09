Die Landesunterkunft für Flüchtlinge ist in der ehemaligen Rantzau-Kaserne in Boostedt. In der Kaserne sind auch die Auszubildenden im Justizvollzugsdienst untergebracht.

Boostedt. Zwischen Auszubildenden für den Dienst in Schleswig-Holsteins Gefängnissen und Flüchtlingen kommt es in der ehemaligen Rantzau-Kaserne in Boostedt offenbar immer wieder zu Konflikten.

Der Landesverband des Deutschen Beamtenbundes (DBB) berichtet in einer Mitteilung, dass die teilweise verzweifelten Nachwuchskräfte von einer „unwürdigen Unterbringungssituation“ und „massiven Problemen“ mit den dort untergebrachten Flüchtlingen sprechen.

Boostedt: „Autos bespuckt“ – Justiz-Azubis und Flüchtlinge im Konflikt

Die Azubis besuchen in der Kaserne die Vollzugsschule des Landes Schleswig-Holstein und leben in dieser Phase der Ausbildung in Nachbarschaft zu den Flüchtlingen aus aller Welt, die in der Rantzau-Kaserne leben. Laut Aussagen der Azubis sei es vorgekommen, dass Autos bespuckt und mit Steinen beworfen wurden.

Nahezu täglich, so heißt es in der Mitteilung des DBB, würden die Auszubildenden „um Geld und Zigaretten angebettelt.“ Auch hohe Lärmpegel durch laute Musik, „ungezügelte Unterhaltungen und immer wieder ausgelösten Feueralarm“ beeinträchtigen die Ausbildungssituation und „rauben den Schlaf, auch in Prüfungsphasen.“

Ausbildung in Boostedt muss abgebrochen werden

Alarm geschlagen hatte die Fachgewerkschaft für den Strafvollzug, der Bundesverband der Strafvollzugsbediensteten (BSBD). Der Landesvorsitzende Michael Hinrichsen stellt klar: „Diese unfassbaren Vorgänge gehen nicht von Flüchtlingen aus der Ukraine aus.“ Für ihn und auch den DBB sei klar, dass unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen die Ausbildung in Boostedt keinesfalls fortgesetzt werden könne.

Erst seit 2019 sind Auszubildende im Justizvollzugsdienst in der ehemaligen Militärkaserne in Boostedt untergebracht. Im November 2024 endet der Mietvertrag mit dem Bund. So lange sollten Azubis, die später vor allem in Gefängnissen arbeiten werden, eigentlich in Boostedt ausgebildet werden. Aber aus Sicht der Gewerkschaft sind die Verhältnisse dort unhaltbar, was nicht nur mit der direkten Nähe der Flüchtlingsunterkunft zu tun hat.

Unzeitgemäße Ausstattung, schlechter Internetempfang, Plastikmatratzen

Hinzu komme noch eine „alles andere als zeitgemäße Ausstattung der Unterrichtsräume und Unterkünfte der Nachwuchskräfte“, heißt es in der Mitteilung des DBB Schleswig-Holstein. „Plastikmatratzen, keine geschlechtergetrennte Sanitärräume und ein mangelhafter Internetempfang“ stünden auf der Kritikliste.

Für den DBB-Holstein ist die Forderung, die Ausbildung am Standort Boostedt auszusetzen und Alternativen zu schaffen, „mehr als nachvollziehbar“. Es müsse „unverzüglich gehandelt“ werden.

Boostedt: Azubis werden durch die Situation vergrault

Das Land habe nicht nur eine Fürsorgepflicht gegenüber den Nachwuchskräften, sondern sei „auch gut beraten, in allen Ausbildungsbereichen mit Blick auf den Fachkräftemangel zeitgemäße und attraktive Rahmenbedingungen zu bieten.“ Da dürfe der Justizvollzug keine Ausnahme sein.

Der DBB-Landesvorsitzende Kai Tellkamp: „Wenn das Land mit dem Slogan ‘Halte das Land am Laufen!’ wirbt, sollte es die Beamtinnen und Beamten nicht zum Weglaufen bringen. Wir können uns eine derart schlechte Visitenkarte für die Ausbildung im öffentlichen Dienst nicht erlauben.“