Stadtentwicklung Rekord: Noch nie lebten mehr Menschen in Norderstedt

Kreis Segeberg. Noch nie lebten in Norderstedt mehr Menschen als jetzt. Zum Stichtag 31. August waren es laut dem Einwohnermeldeamt der Stadt Norderstedt 83.011 Bürgerinnen und Bürger. Norderstedt ist damit weiter die viertgrößte Stadt des Landes und liegt mit ihrer Entwicklung der Einwohnerzahlen ganz im Landestrend.

Denn auch in Schleswig-Holstein leben derzeit so viele Menschen wie noch nie in der Geschichte des Bundeslandes seit 1949. Ende 2021 waren es laut dem Statistikamt Nord 2.922.005 Menschen. Das seien 11.130 oder 0,4 Pro­zent mehr als ein Jahr zuvor.

Die relativ stärksten Bevölkerungszuwächse gab es zwar in Flensburg mit plus 1,3 Prozent. Doch dann folgt schon der Kreis Segeberg – und Norderstedt als dynamischer Teil der Entwicklung – mit 0,9 Prozent. Dahinter das Herzogtum Lauenburg mit 0,8 Prozent. Lediglich in Neumünster und Kiel gingen die Bevölkerungszahlen zurück und zwar um minus 0,5 Prozent und minus 0,1 Prozent.

Wie in den Vorjahren resultiert das Bevölkerungswachstum aus einem positiven Saldo der Zu- und Fortzüge. Während 93.568 Menschen im vergangenen Jahr nach Schleswig-Holstein zo­gen, verließen lediglich 70.554 Menschen das Bundesland (Saldo: plus 23.014 Personen).

Norderstedt: Die älteste Norderstedterin ist 105

In Norderstedt standen im August den 433 Wegzügen 548 Zuzüge entgegen, ein Plus von 115 Bürgerinnen und Bürgern. Mit jeweils 84 Fällen hielten sich in Norderstedt die Verstorbenen und die Neugeborenen die Waage.

Aus der Altersstatistik der Stadt lässt sich herauslesen, dass derzeit sechs Männer und eine Frau 100 Jahre alt sind in Norderstedt. Dazu kommen jeweils drei 101- und 102-Jährige und zwei 103-Jährige. Die ältesten Bürgerinnen der Stadt sind zwei Frauen mit 104 und 105.