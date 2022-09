Ortsmitte von Tangstedt: Bürger sollen Ideen geben

Tangstedt. Die Entwicklung der Ortsmitte von Tangstedt wird im Ort heiß diskutiert und soll nun den nächsten Schritt vorankommen. Das Rathaus-Nebengelände und das Gebäude der maroden alten Tangstedter Mühle (nicht zu verwechseln mit dem Restaurant) könnten mittelfristig mit barrierearmen, geförderten Wohnungen, Geschäften und Gastronomie bebaut werden. Doch soweit ist man noch nicht. Zunächst sollen mit einem Verfahren Investoren mit geeigneten Konzepte gefunden werden.

Neue Ortsmitte von Tangstedt: Bürger haben jetzt das Wort

Bevor das Verfahren losgeht, haben aber jetzt die Bürgerinnen und Bürger Tangstedts das Wort: am Mittwoch, 14. September, von 19 Uhr an, können sie bei einem Infoabend in der Turnhalle ihre Ideen und Wünsche loswerden. „Diese fließen in das Veranstaltungsprotokoll ein und werden gegebenenfalls in der Auslobung berücksichtigt und den Investoren zur Verfügung gestellt“, sagt Bürgermeister Jürgen Lamp (CDU).

Es werden Investoren gesucht, die das Areal entwickeln

Grundsätzlich gilt der von der Politik nach langer Diskussion beschlossene Plan: Per Ausschreibung werden Bauträger und Investoren als Käufer gesucht. Diese solle die Grundstücke erwerben und diese dann zeitnah bebauen.

„Die Interessenten werden dadurch aufgefordert, ein aussagekräftiges Bebauungs- und Nutzungskonzept vorzulegen, dessen städtebauliche und gestalterische Qualität für die Vergabe entscheidend ist“, sagt Lamp. „Nach Abschluss des Vergabeverfahrens soll ein Bebauungsplan für das Plangebiet aufgestellt werden.“ Zur besseren Vorbereitung der Veranstaltung bittet die Gemeinde um eine Anmeldung unter buergermeister@tangstedt-stormarn.de bis 13. September.