Norderstedt: Betriebsausflug – Diese städtischen Einrichtungen schließen

Nahezu alle Kitas sind von der Ausfahrt am Freitag betroffen. Wenige Tage später macht die Stadtverwaltung erneut dicht.

Neben zahlreichen anderen städtischen Einrichtungen bleibt das Norderstedter Rathaus am Freitag wegen eines Betriebsausflugs geschlossen.

Norderstedt. Zwei Tage im August schließt die Stadt Norderstedt diverse städtische Einrichtungen zeitweise oder komplett: Wegen eines Betriebsausflugs ist am Freitag, 26. August, unter anderem das Rathaus geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung konnten sich im Vorfeld für verschiedene Freizeitaktivitäten anmelden.

Ebenfalls dicht bleiben alle Bücherei-Filialen, der städtische Bauhof sowie der Wertstoffhof. Beim Jugendamt der Stadt Norderstedt sind die Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit geschlossen. Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) bleibt über das Rufbereitschaftshandy erreichbar.

Norderstedt: Wegen Betriebsausflugs schließen städtische Einrichtungen

Die städtischen Kitas bleiben komplett geschlossen – bis auf die Kita Storchengang, diese bleibt geöffnet. „Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, sich zusätzlich in der jeweiligen Einrichtung zu erkundigen“, bittet die Stadtverwaltung. Schulsekretärinnen und Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sind am Tag des Betriebsausflugs nur sehr eingeschränkt erreichbar. Das Stadtarchiv ist gar nicht erreichbar.

Das Stadtmuseum hat regulär geöffnet, die VHS Norderstedt bleibt telefonisch von 9 bis 13 Uhr unter der Nummer 040/535 95 900 erreichbar. Der Betrieb an der Musikschule läuft dagegen uneingeschränkt weiter.

Das Gebrauchtwarenhaus Hempels bleibt geschlossen, das betrifft sowohl den Verkauf als auch die Warenannahme.

Erneute Schließung am Dienstag wegen Personalversammlung

Auch am Dienstag, 30. August, sind mehrere städtische Einrichtungen ganz oder zeitweise nicht erreichbar. Der Grund ist diesmal die turnusmäßige Personalversammlung, die in der Regel einmal jährlich mit allen Bereichen der Stadtverwaltung stattfindet.

Das Rathaus ist für Bürgerinnen und Bürger an diesem Tag geschlossen und bis etwa 16 Uhr auch telefonisch nicht erreichbar. Das Jugendamt ist in allen Bereichen von etwa 12 bis 16 Uhr nur beschränkt im Dienst. Das gilt auch für alle Schulsekretärinnen und Schulsozialarbeiter.

Norderstedter Kitas: Eltern sollen sich in Einrichtungen erkundigen

„Bei den städtischen Kitas kann es zu einrichtungsbezogen Einschränkungen im Kita-Betrieb kommen“, sagt die Stadt. Auch für diesen Tag sollen sich Eltern bei den jeweiligen Einrichtungen erkundigen.

Trotz der Personalversammlung bleibt die VHS Norderstedt von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar. Ebenso bleiben die Stadtbücherei und die Stadtteilbüchereichen geöffnet, die Musikschule ist von der Zusammenkunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt nicht betroffen.

Stadt Norderstedt bittet um Verständnis für Einschränkungen

Das Stadtarchiv hingegen ist am kommenden Dienstag nicht erreichbar, der Bauhof und der Wertstoffhof sind von 12 Uhr an geschlossen. Hempels versperrt von 13 Uhr an die Türen.

Die Stadt bittet die Norderstedterinnen und Norderstedter um Verständnis.